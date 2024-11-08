Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın ABD Başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından, küresel ekonomide önemli değişiklikler yaşanıyor. ICRYPEX Yönetim Kurulu Danışmanı Ferhat Yükseltürk, seçim sonuçlarının kripto varlıklar üzerindeki etkisini değerlendirerek, Trump’ın başkanlığıyla birlikte kripto ekosistemine yönelik olumlu gelişmeler yaşanacağını ve kripto paraların önümüzdeki dönemde büyümeye devam edeceğini vurguladı.

"Trump’ın seçimi, kripto ekosistemine hız katacak"

ICRYPEX Yönetim Kurulu Danışmanı Ferhat Yükseltürk, ABD seçim sonuçlarının kripto varlıklar üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Yükseltürk, seçim sonuçlarıyla birlikte, özellikle kripto paraların önümüzdeki dönemde daha hızlı bir şekilde finansal piyasalara yerleşeceğini belirtti:

“ABD seçimleri, kripto varlıkların yakın vadedeki fiyatlaması açısından en önemli başlıklardan biriydi. Mevcut hükümetin ve SEC Başkanı Gary Gensler’in kripto varlıklara yönelik tutumu, sektöre ciddi anlamda olumsuz yansıdı. Ancak Donald Trump’ın seçim zaferi, sektördeki bu olumsuz havayı tersine çevirme potansiyeline sahip. Trump, kampanya süresince kripto paralarla ilgili çok olumlu söylemler geliştirdi ve bu yönde somut adımlar atmayı vaat etti.”

Yükseltürk, Trump’ın başkanlık dönemiyle birlikte kripto varlıklar için daha uygun regülasyonların ve yeni uygulamaların devreye girmesini beklediklerini ifade etti:

“Trump’ın geçmişte kripto paralarla ilgili yaptığı olumsuz açıklamalar olsa da, son dönemde yaptığı açıklamalar ve vaatleri, ekosisteme dahil olmayı planladığı projelerle birlikte sektör için oldukça umut verici. Bu dönemde, kripto varlıkların finansal piyasalara yerleşme süreci hızlanacak ve yeni regülasyonlarla birlikte hem kurumsal hem de bireysel yatırımlar artacak.”

Trump’ın kripto varlıklara yönelik pozitif yaklaşımı

Donald Trump, kampanya sürecinde, özellikle kripto paraların geleceğine dair umut veren açıklamalar yaptı. Daha önce, kripto paraların finansal sistemi tehdit ettiğini savunsa da 2024 seçim kampanyasında, sektörü destekleyecek adımlar atacağını duyurdu. Ayrıca, kendi başkanlık döneminde başlatmayı planladığı üç farklı NFT projesi ve yeni bir DeFi girişimi ile kripto dünyasına katkıda bulunmayı vaat etti.

ICRYPEX’in değerlendirmelerine göre, Trump’ın bu projelere verdiği önem, kripto ekosisteminin büyümesine ve küresel finansal piyasalarda daha fazla kabul görmesine katkı sağlayacak. Yükseltürk, “Trump’ın bu girişimleri, kripto paraların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak. Regülasyonların sağlıklı bir şekilde ilerlemesi, ekosistemin daha güvenli hale gelmesi ve finansal sistemin içine entegre olması için büyük fırsatlar yaratacak.” dedi.

3-6 ayda pozitif fiyatlamalar bekleniyor

2024 seçimlerinin ardından hızla değer kazanan Bitcoin ve diğer kripto paralardaki yükselişi değerlendiren Yükseltürk, “Geçmiş seçim süreçlerinde de benzer şekilde, seçim sonuçları kripto para fiyatlarında önemli hareketlere yol açtı. Trump’ın başkanlık zaferinin ardından, Bitcoin’in 75 bin doları aşması bu eğilimin bir yansıması. Seçim sonuçlarının ardından, kripto varlıklara yönelik iyimserlik kısa vadede artmaya devam edecek. Özellikle Trump’ın başkanlık döneminde alacağı kararlarla birlikte, kripto paraların daha hızlı bir şekilde finansal sisteme entegre olacağı bir süreç başlayacak. Bu da kripto varlıklara yatırım yapanlar için kısa vadede, 3-6 aylık süreçte olumlu fiyatlamalar anlamına geliyor.” dedi.