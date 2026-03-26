Açıklamada, Süleyman Karakan’ın Doğuş Çay’ın kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte büyük emeği bulunduğu vurgulanarak, vizyonu ve güçlü liderliğiyle şirkete yön verdiği ifade edildi. Karakan’ın yalnızca şirket için değil, Türkiye sanayisi ve toplumu için de önemli katkılar sunduğu belirtilirken, ilkeleri ve hayırsever kişiliğiyle her zaman örnek bir isim olduğu kaydedildi.

Doğuş Çay Ailesi, merhum Karakan’ın bıraktığı değerleri yaşatmaya devam edeceklerini ve kendisine duydukları minneti daima koruyacaklarını dile getirdi.

Süleyman Karakan’ın cenazesinin, 26 Mart Perşembe günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Şirket açıklamasında ayrıca, başta Karakan’ın ailesi olmak üzere, tüm Doğuş Çay camiasına ve sevenlerine başsağlığı dilekleri iletildi.