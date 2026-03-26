İddiaya göre köprüye gelen Karaaslan, henüz bilinmeyen bir nedenle korkulukların bulunduğu alana geçti. Durumu fark eden çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, genç kadını vazgeçirmek için uzun süre çaba gösterdi. Olay anına ilişkin görüntüler, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden kişinin Kübra Karaaslan olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Köprüde yaşanan trajik olay

Olay, pazartesi günü köprünün Yalova Altınova kesiminde meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre genç kadın, köprü korkuluklarına çıkarak uzun süre ikna edilmeye çalışıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kendini metrelerce yükseklikten aşağı bıraktı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Karaaslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı

Otopsi işlemlerinin ardından İstanbul’a getirilen Karaaslan’ın cenazesi, Ümraniye’de kılınan namaz sonrası Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve yerel yöneticiler katıldı.

Ailesine ilişkin detay

Genç fenomenin babasının Ümraniye’de bir camide imam hatip olarak görev yaptığı öğrenildi. Bu bilgi, kamuoyunda ayrıca dikkat çekti.

Yakın arkadaşı: “Dışarıdan hep mutlu görünüyordu”

Karaaslan’ın yakın arkadaşı R.K., yaptığı açıklamada genç kadının dışarıya karşı her zaman neşeli ve pozitif bir profil çizdiğini söyledi. Çevresi tarafından sevilen biri olduğunu ifade eden arkadaşı, son dönemde yaşadığı özel hayatına dair bazı sıkıntılar olabileceğini öne sürdü.

R.K., Karaaslan’ın bir süredir ilişki yaşadığını ancak bu ilişkide mutlu olmadığını iddia ederek, genç kadının sık sık Bursa’ya gidip geldiğini belirtti.

Soru işaretleri sürüyor

Kübra Karaaslan’ın neden hayatına son verdiği henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Sosyal medyada geniş yankı bulan olay, gençlerin ruh sağlığı ve sosyal medya baskısı gibi konuları yeniden gündeme taşıdı.