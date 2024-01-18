23-28 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan IIFF 2024 İstanbul Mobilya Fuarı, Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı olma özelliğini taşıyor. 150'den fazla ülkeden 20 binden fazla yabancı ve toplamda 140 binden fazla ziyaretçinin beklenildiği fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı olarak toplam 25 salon ve 260 bin m2 sergi alanında düzenlenecek.

Doğtaş, tasarımın ustalığına davet ediyor

Doğtaş, yeni koleksiyonlarıyla tasarımın ve ustalığın buluştuğu bir atmosferde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. 2024 fuarı kapsamında öne çıkacak yeni ve trend belirleyen ürün koleksiyonlarının yanında özel ustalık gerektiren ürünlerle de dikkatleri üzerine çekecek. Özellikle Avrupa ve Amerika kıtalarından yoğun ziyaretçi bekleyen Doğtaş, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren ürünleriyle öne çıkacak.

Doğtaş, Mobilya Fuarı'nda Kusursuz Çeşitliliğiyle Dikkat Çekecek

Dünya genelinde başarılar elde eden Doğtaş, yatak odası takımlarından yemek odalarına, koltuk takımlarından genç odalarına, oturma odalarından, genç odalarına ve ev dekorasyonunu tamamlayan aksesuarlarına kadar geniş bir ürün yelpazesini sergileyecek.

Doğtaş Mobilya, İstanbul Fuar Merkezi'nde Salon 8, stant: 803A'da ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu özel fuarda, Doğtaş'ın Türk mobilyasının dünyadaki parlayan temsilcisi olduğunu bir kez daha görmek mümkün olacak.