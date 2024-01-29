Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş: “2024 yılı ihracat, Ar-Ge, inovasyon ve tasarım yılı olacak.”

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş, fuar sonrası tedarikçileriyle bir araya geldikleri davette yaptığı konuşmada, “Bu yıl 3 markamızla Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na katıldık. Yılda 1 kez düzenlenen bu fuar ile, yurt içi ve yurt dışından pek çok ziyaretçiye, tasarımlarımızı ve markalarımıza yaptığımız yatırımlarımızı anlatma şansını yakaladık. 2000’li yılların başında Türkiye mobilya sektörü dünyada 37.sıradayken, böyle nitelikli organizasyonlar aracılığıyla 6. sıraya yükseldi. Bu çok değerli bir gelişme. 2023 yılını tüm dünyada farklı çalkantılarla kapattık. Dünyada mobilya sektörüne baktığımızda %7’lik bir gerilemeden bahsediyoruz. Ancak biz gerek hızlı teslimat kabiliyetimiz gerek tasarım anlayışımız ve ülkemizin konumu kaynaklı lojistik kolaylığımız sayesinde, bu gerilemeden etkilenmedik. 2023 yılında yurtiçinde 623 ve yurt dışında 107 olmak üzere toplam 730 satış noktasına ulaştık, 29’u Doğtaş, 29’u Kelebek, 24’ü Lova Yatak olmak üzere toplam 82 yeni mağazayı bünyemize kattık. 2024 yılında, yurt içinde 80-90, yurt dışında ise 20-25, toplamda 100-115 arasında yeni satış noktasını ailemize dahil etmeyi hedefliyoruz. Konsolide ciro hedefimiz ise 11,2 Milyar TL. 2023 yılında olduğu gibi, bu yıl da bütçenin yaklaşık %5'i ila %8'ini yatırımlara ayırmayı planladık. Bu yatırımlar; dijital altyapı, sürdürülebilirlik, GES, kapasite artışı, satış noktası ve marka yatırımları olacak. 2024 yılında kapasitemizdeki artışın devamı, iyileşen operasyon süreçlerimizin sürdürülebilir kılınması gibi kalemler çok önemli. Öte yandan dijital süreçlerimizi yeniden yazıyoruz diyebilirim.” şeklinde konuştu. 2024’ü ihracat yılı olarak ilan ettiklerini belirten Karamemiş, “Bu doğrultuda konsolide ciro hedefimiz içerisinde %10 ihracat payı olacağına inanıyoruz. 2023 yılına başlarken 40 ülkeye ihracat yapıyorduk bugün ise; 45 ülkede varlık gösteriyoruz. 2024 yılı hedefimiz yeni ülke sayımızı da artırarak, markalarımızın gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlarında global marka olabilmesi ve süreçlerin dinamik bir yapıya dönüşmesi için yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmek. Grubun en yeni markası BİGA Home ise 12 Eylül’de gerçekleştirdiğimiz resmi açılışı takiben kısa sürede önemli bir başarı elde etti. Bugün 16'sı aktif, toplam 21 satış noktasına ulaşan markamız, mono-brand mağazaların yanı sıra Senegal'in önde gelen ev-yaşam mağazalarında da corner olarak yer alıyor. Tüm bu başarılarda olan katkınız için çok teşekkür ederim.” diyerek sözlerini tamamladı.

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan ise; “Yılın ilk aylarında yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle kayıplar verdik. Devam eden aylarda iki kez üst üste seçim yaşadık. Sonrasında yükselme eğilimini artıran enflasyon ve dövizin yukarı doğru çok hızlı ivmelenmesi hepimizi zorladı. Bütün bu zor koşullara rağmen çalışkanlığımız ve doğru iş yapış şeklimiz sayesinde finansal hedeflerimize ulaşmayı başardık. Değişime kendi içimizden başladık öncelikle yönetim kurullarımıza profesyonel ve alanında uzman arkadaşlarımızı dahil ettik. Bu sayede, büyümemizde büyük etkisi olan organizasyonel yapımızı güçlendirdik. Yurtiçinde ve yurtdışında yeni satış kanalları açmaya da devam ettik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ISO 500, Capital 500, Fortune 500 şirketleri arasında yerimizi aldık. Geçen yıl başlatmış olduğumuz sürdürülebilirlik çalışmalarına bu yıl ivme kazandırdık. Ulaştığımız bu başarıda sizlerin büyük pay sahibi olduğu açık. Bunun için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.” sözleriyle genel bir değerlendirme yaptı.

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’ndan Notlar:

· Doğtaş, Kelebek ve Lova Yatak stantlarını yaklaşık 50.000 kişi ziyaret etti.

· Kelebek Mobilya dizayn ve teşhir anlayışıyla fuarda en çok dikkat çeken marka olurken Karim Rashid ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında bir söyleşi gerçekleştirdi.

· Doğtaş; Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarıyla tasarladığı yeni jenerasyon ürünlerini tanıttı.

· Lova Yatak; teknolojik nitelikli yataklarıyla dikkat çekerken Türkiye Kadınlar Milli Voleybol Takımı ile bir araya gelerek fuarın en büyük dev yatağını tanıttı.