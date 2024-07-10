Net satışlara göre hazırlanan listede Doğanlar Mobilya Grubu, geçen seneye göre 112 sıra yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Bu yükseliş ile birlikte Doğanlar Mobilya Grubu, ilk 200'e girme hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

Grup CEO'su Mustafa Karamemiş, Fortune 500'deki bu yükselişle ilgili şunları söyledi: "İş dünyasının takip ettiği ve Türkiye’nin en büyük şirketlerinin açıklandığı Fortune 500 listesinde her yıl yükseliş göstererek istikrarlı büyümemizi sürdürmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu başarı, tüm çalışanlarımızın özverili çalışmaları ve müşterilerimize olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Hedefimiz ilk 200'e girmek ve bu başarıyı daha da ileri taşımak."

2024'ün ilk 6 ayında 33 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 763’e yükselten Doğanlar Mobilya Grubu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından haziran ayında açıklanan İSO 500 raporunda da şirketin geçen yıla göre 58 sıra yükseldiğini ve Türkiye genelinde en fazla istihdam yaratan şirket olarak 81. sıraya yerleştiğini duyurarak, sektördeki liderliğini sürdürme kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.