28 şirketiyle, başta mobilya olmak üzere enerji, inşaat ve perakende sektörlerinde faaliyetlerini sürdüren Doğanlar Holding, 29-30 Nisan tarihleri arasında Ezine ve Biga’da basın gezisi gerçekleştirdi. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ev sahipliğinde düzenlenen bu gezi kapsamında, Biotrend ve Doğanlar Mobilya markalarından Doğtaş’ın tesisleri gezildi, 2024 yılı hedefleri basınla paylaşıldı.

Biotrend: başarılı atılımlar ve yeni yatırımlar

Biotrend; teknolojik, ekonomik ya da ekolojik nedenler ile mekanik olarak geri dönüştürülemeyen plastiklerin sürdürülebilir ham madde olarak döngüsel ekonomiye kazandırılması amacı ile az sayıda endüstriyel uygulamada yenilikçi plastik kirliliği çözümü olan “Kimyasal İleri Dönüşüm” yatırımına başlayacağını vurguladı. Bu yatırım ile İzmir’de yer alacak tesise 9 Milyar liralık nafta ikamesi geri dönüşüm tesisi yatırımına devlet desteği alındığı ve Honeywell ortaklığında gerçekleşecek olan yatırımın tamamlanması ile birlikte tesiste yıllık 55 bin ton piroliz yağı üretilmesi planlandığı da basın gezisi sırasında detaylarıyla paylaşıldı.

Biotrend, bugüne kadar tesislerine 300 milyon dolar tutarında yatırım yapıldığını ve yeni yapılacaklarla birlikte toplam 600 milyon dolar yatırım yapılmış olacağını belirtti.

Sivera sofralara ulaşmaya başladı

Biotrend’in Sivas’taki topraksız 54.000m2’lik alana kurulan cam seradaki domateslerin ilk hasadı da Sivera markası ismiyle sofralara ulaşmaya başladı. İlk hasatta topraksız cam serada yetişen 40 ton domatesin 11 tonu yerli pazara, 10 tonu paydaşlara gönderildi. Geriye kalan 19 ton ile ilk ihracat Hollanda’ya gerçekleştirildi. Bu projeyle, Doğanlar Holding’in sürdürülebilir tarım yatırımlarına olan bağlılığı da gözler önüne serildi.

7,3 milyon USD karbon satışı geliri elde ettiler

Enerji üretimi ve entegre atık yönetimi faaliyetleri dışında karbon ticareti alanında da faaliyetleri bulunan Biotrend, bugüne kadar 7,3 milyon USD karbon satışı geliri elde ettiklerini belirtti.

Doğanlar Mobilya Grubu: Güçlü Büyüme ve Yeni Yatırımlar

Doğanlar Mobilya Grubu, ihracat yılı olarak ilan ettiği 2024’te bünyesinde yer alan Doğtaş, Kelebek Mobilya, Kelebek Mutfak Banyo, Lova Yatak, Ruumstore ve Biga Home olmak üzere 6 markası ile yakaladığı güçlü büyüme trendini basın gezisi sırasında da vurguladı.

İhracattaki ülke sayısını artırma ve markalarının global marka olma hedefi doğrultusunda önemli adımlar atan grup, 2024 yılında konsolide bütçesinin yaklaşık %5’ini yatırımlara ayırma planını sürdürdüğünü belirtti. Planlanan yatırım alanları arasında sürdürülebilirlik, dijitalleşme, kapasite artışları, AR-GE ve inovasyon yatırımları da yer alıyor.

GES yatırımları görüşüldü

Enerji verimliliği, atık yönetimi ve karbon emisyonu azalımı gibi alanlarda yaptığı çalışmaların, GES ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımlarla birlikte destekleneceğini belirtti. Bu kapsamda Doğanlar Mobilya Grubu, 9.542 kWp gücünde elektrik üretecek GES yatırımı için 4,2 milyon USD bütçe ayrıldığını vurguladı.

Ekovitrin Medya Grubu Başkanı gazeteci Kamuran Abaacıoğlu Doğanlar Holding'in düzenlediği basın gezisini takip etti.

Afrika pazarı ele alındı

Gerçekleştirilen toplantılar kapsamında, Doğanlar Mobilya Grubu, 2024 yılı hedeflerine paralel bir büyüme yaşadığını ve bu kapsamda yurt içi ve yurt dışında toplam 735 satış noktasına ulaştığını belirtti. Yılın ilk çeyreğinde açılan 11 yeni mağazayla da öngörüleri doğrultusunda yol aldıklarına dikkat çeken grup, yurt dışında farklı lokasyonlarda mağazalar açmanın da onlar için oldukça önemli olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıl resmi açılışı gerçekleştiren ve Senegal’in ilk ve tek mobilya üretim tesisi olma özelliğine sahip Biga Home markasının bugün 19 satış noktası bulunduğu ve Afrika pazarında büyümeye devam ettiği vurgulandı.