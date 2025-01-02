Doğan Trend Otomotiv’in Perakende Operasyonları, Araç Kiralama ve Suvmarket’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 2021 yılından beri görevini sürdüren Uğur Sakarya, Doğan Trend Grubu Otomotiv Markaları Genel Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine atandı. Portföyünde yer alan markalarla otomotiv pazarında önemli bir konuma sahip olan Doğan Trend Otomotiv, bu atamayla birlikte üst yönetimde sahaya daha yakın ve odaklı bir yapıyı hedefliyor. Uğur Sakarya 25 yıllık otomotiv tecrübesiyle, mevcut görevine ek olarak Doğan Trend Otomotiv bünyesinde bulunan MG, Suzuki ve Maxus markalarının satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetler operasyonlarından da sorumlu olacak.

İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü mezunu olan Uğur Sakarya, mühendis olarak başladığı kariyerinde, 2000 yılında Tofaş ile otomotiv sektörüne geçiş yaptı. 2011’de Otokoç Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı, 2014 yılında Borusan Oto Genel Müdürü, 2018 yılında ise BMW-MINI Türkiye Genel Müdürü olarak kariyerine devam etti. 2019 senesinde VavaCars’ın Kurucu Genel Müdürü olarak girişimcilik ve e-ticaret tecrübesi edindi. 2020-21 yıllarında Otomol Genel Müdürü olarak görev yaptı. Uğur Sakarya 2021 yılından beri Doğan Trend Otomotiv Perakende Operasyonları, Araç Kiralama ve Suvmarket’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.