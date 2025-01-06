Yeni Bağlantı ve Hizmet Bedelleri

2025 yılı itibarıyla uygulanacak zamlı tarifede belirlenen yeni ücretler şu şekilde:

Abone Bağlantı Bedeli : 6.154 TL (%77,96)

: 6.154 TL (%77,96) İlave Abone Bağlantı Bedeli : 5.353 TL/100 m² (%77,95)

: 5.353 TL/100 m² (%77,95) Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli : İlk 100 m: 3.471 TL (%47,07) İlave 1 m: 22 TL (%46,66)

: Güvence Bedelleri : Kombi: 3.035 TL/adet (%45,42) Soba: 2.673 TL/konut (%45,66) Merkezi Sistem: 2.673 TL/BBS (%45,66) Ocak: 181 TL (%43,65) Şofben: 362 TL (%43,65)

: Sayaç İşlem Bedelleri : G4, G6: 277 TL/adet (%47,34) G10, G16, G25: 519 TL/adet (%47,02) G40, G65, G100: 1.031 TL/adet (%47,07) G160, G250, G400: 1.572 TL/adet (%47,05) G400'den Büyük Sayaçlar: 2.118 TL/adet (%47,08)

: Diğer Bedeller : Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli: 1.630 TL (%47,11) Sayaç Açma/Kapama Bedeli: 157 TL (%46,72) Servis Kutusu Söküm Bedeli: 1.384 TL (%47,07) Kolon Hattı: 277 TL/proje (%47,34) Ön Proje: 92 TL/proje (%46,03).

:

Detaylar ve Şeffaflık İlkesi

Yeni bağlantı ve hizmet bedelleri, dağıtım şirketlerinin internet sitelerinde sürekli olarak erişilebilir şekilde yayımlanacak. Tüketiciler, bu bilgilere kolaylıkla ulaşarak hizmet bedelleri hakkında detaylı bilgi edinebilecek.

Bu düzenlemeyle, doğalgaz hizmetlerinde yeni fiyat tarifesinin enerji sektörüne ve tüketicilere etkisi yakından takip edilecek.