Kademeli Fiyat Uygulaması (KFU) Nedir?

BOTAŞ tarafından resmi olarak açıklanan Kademeli Fiyat Uygulaması, ev aboneleri için geçerli olacak. Sisteme göre, her il için EPDK tarafından belirlenen aylık tüketim limiti aşılırsa, ikinci kademe tarifesi devreye giriyor. Bu durumda doğalgaz fiyatı yüzde 69,41 oranında zamlı olarak uygulanacak.

Kademe 1 (Normal Tarife): 10,625 TL

10,625 TL Kademe 2 (Zamlı Tarife): 18,000 TL

Limit aşıldığında, faturadaki fazla tüketim bu yüksek tarifeden hesaplanıyor.

Limit Aşımı Nasıl Hesaplanıyor?

Abonenin fatura dönemi boyunca tükettiği doğalgaz miktarı, günlük ortalama tüketim üzerinden değerlendiriliyor. Eğer bir fatura dönemi iki ayı kapsıyorsa, her ayın limiti ayrı ayrı uygulanıyor. Örneğin:

15 Ocak – 15 Şubat döneminde, Ocak ayında limit aşıldıysa, sadece bu kısmın faturası zamlı tarifeden hesaplanıyor.

döneminde, Ocak ayında limit aşıldıysa, sadece bu kısmın faturası hesaplanıyor. Şubat ayında limit aşılmadıysa, bu dönemin faturası normal tarifeden yansıyor.

Böylece, havaların aniden soğumasıyla kısa süreli yüksek tüketim durumlarında, fatura adil bir şekilde kademeli olarak hesaplanmış oluyor.

Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları Birlikte Artış Gösterdi

EPDK, elektrik maliyetlerindeki artış nedeniyle mesken aboneleri için yüzde 25 zam uygulandığını duyurdu. Buna göre, 100 kWh elektrik tüketen bir ev abonesinin ödeyeceği tutar 323,8 TL oldu. Diğer abonelik gruplarına yapılan zam oranları ise:

Kamu ve özel hizmetler (AG): %17,5

Sanayi (OG): %5,8

Tarımsal faaliyetler (OG): %24,8

Tüketicilerin Dikkat Etmesi Gereken Nokta

Kademeli tarife uygulamasında, fatura döneminin ay geçişine denk gelmesi durumunda limitin aşılması veya aşılmaması ay bazında hesaplanıyor. Bu nedenle abonelerin, özellikle ani soğuklar ve yüksek tüketim dönemlerinde faturalarını dikkatle takip etmeleri öneriliyor.