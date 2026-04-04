Tarlada ortalama 10-20 TL arasında satılan marulun tezgahlarda katlanarak tüketiciye ulaşması, “aracı maliyetleri” tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, üreticideki fiyat ile market ve pazar fiyatları arasındaki uçuruma dikkat çekerek, “Üreticide ortalama 15 TL olan ürünü tüketici 100 TL’ye yiyor. Bu fiyatın sorumlusu üretici değil, plansızlık ve aradaki aracılardır” dedi.

Buluşan, yılın ilk aylarında üreticinin düşük fiyatlar nedeniyle zorlandığını hatırlatarak, artan maliyetlerin de tabloyu ağırlaştırdığını ifade etti. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin tarımsal üretim giderlerini doğrudan etkilediğini vurgulayan Buluşan, “Eskiden 10 TL’ye işlenen tarla bugün 30 TL’ye işleniyor” diye konuştu.

“Planlı üretim ve Hal Yasası şart”

Sorunun temelinde plansız üretim ve yetersiz düzenlemeler olduğunu belirten Buluşan, üretici ile tüketici arasındaki zincirin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Hal Yasası’nın bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini dile getiren Buluşan, üretici birliklerinin aktif rol almasının fiyat dengesini sağlayabileceğini ifade etti.

Fiyatlar düşebilir mesajı

Öte yandan üreticilerin yeniden sahaya indiğini ve yeni ekimlerin başladığını belirten Buluşan, önümüzdeki döneme ilişkin umutlu konuştu. Nisan ayıyla birlikte arzın artacağını ifade eden Buluşan, “Şu anda üretim başladı. Önümüzdeki süreçte tüketici marulu 50 TL civarında tüketebilir. Mevcut yüksek fiyatlar üreticiden kaynaklanmıyor” dedi.

Artan gıda fiyatları karşısında tüketici tepkisi büyürken, uzmanlar kalıcı çözüm için üretim planlaması, maliyet kontrolü ve tedarik zincirinin şeffaflaştırılması gerektiğine dikkat çekiyor.