ABD ile İran arasındaki diplomasi trafiği ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim dalgası, karşılıklı açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran yönetimini hedef alan nükleer silah ve abluka açıklamalarına çok sert bir yanıt verdi.

"Biz 'Zorunluluk' Söylemiyle 47 Yıl Önce Vedalaştık"

İran ile ABD arasında perde arkasında mesaj alışverişinin sürdüğünü ancak henüz nihai bir uzlaşmaya varılmadığını belirten Sözcü Bekayi, Trump’ın "İran nükleer silah sahibi olmayacağını kabul etmeli" yönündeki dayatmasına tepki gösterdi.

Batılı güçlerin İran’a üslup belirleyemeyeceğini vurgulayan Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"Biz 'şöyle olmalı' ya da 'zorunluluk' söylemiyle 47 yıl önce (İslam Devrimi ile) vedalaştık. Batılı tarafların İran İslam Cumhuriyeti'nden bahsederken 'şöyle olmalı, böyle olmalı' gibi bir dil kullanma hakkı yoktur. Biz kendi kararlarımızı sadece ve sadece İran halkının çıkarları ve hakları temelinde alırız."

"Ablukanın Kaldırılması Propaganda Olabilir"

Trump’ın, ABD Donanması tarafından Hürmüz Boğazı’ndaki İran limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılacağına yönelik sinyallerini de değerlendiren Bekayi, temkinli bir duruş sergiledi. Söz konusu ablukanın en başından beri hem bir ateşkes ihlali hem de uluslararası deniz taşımacılığına yönelik hukuksuz bir müdahale olduğunu hatırlatan sözcü, kararın sahada görülmesi gerektiğini belirtti.

Yapılan açıklamaların bir "propaganda söylemi" olabileceğine dikkat çeken Bekayi, "Eğer böyle bir adım atılırsa, aslında birkaç hafta önce başlayan hukuka aykırı bir uygulamayı durdurmuş olacaklar. Başından beri bu tür bir adımın hiç atılmaması gerekirdi" dedi.

Hürmüz Boğazı İçin "Ortak Mekanizma" Mesajı

Hürmüz Boğazı’nın statüsüne ve güvenliğine de değinen İsmail Bekayi, bölgenin yönetiminde asıl söz sahibinin kıyıdaş ülkeler olduğunu hatırlattı. Boğaz'ın İran ve Umman karasularında yer aldığını belirten sözcü, iki ülkenin uluslararası ticareti aksatmayacak, ancak kendi ulusal çıkarlarını ve güvenliklerini koruyacak ortak bir mekanizma benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Şu anki temel önceliklerinin bölgedeki savaşın tamamen sona erdirilmesi olduğunu ifade eden Bekayi, nükleer konuların detaylarına ilişkin ise şu an için yürütülen aktif bir müzakerenin bulunmadığını sözlerine ekledi.