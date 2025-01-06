Başkanlıktan yapılan açıklamada, haberde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a atfedilen ifadelerin gerçek dışı olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

“Habere konu edilen yazı, 2013 yılında Başbakanlık Genelgesiyle başlatılan ‘Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’ kapsamında kaleme alınmış ve 12 yıl önce yayımlanmıştır. Yazıda, ekmek israfının önlenmesinin önemi bilimsel verilerle vurgulanmış ve toplumsal bir soruna dikkat çekilmiştir. Ancak Sözcü Gazetesi, bu yazıyı çarpıtarak ‘Ali Erbaş vatandaşa eti ve sebzeyi çok gördü’ gibi tamamen asılsız bir ifadeyle kamuoyunu yanıltmıştır.”

“Amaç Algı Oluşturmak”

Diyanet İşleri Başkanlığı, söz konusu haberi kurumlarına ve Başkan Ali Erbaş’a yönelik olumsuz bir algı oluşturma çabası olarak nitelendirdi. Açıklamada, “Haberde yer alan ifadeler tamamen uydurmadır ve yazının içeriğiyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Daha önce de defalarca yalan ve çarpıtma içerikli haberlerle karşı karşıya kaldık. Sözcü Gazetesi’nin bu tutumu, art niyetli ve maksatlı bir yaklaşımın sonucudur” denildi.

Hukuki Süreç Başlatılıyor

Başkanlık, Sözcü Gazetesi hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurarak, kamuoyuna doğru bilgilendirme yapılmasının önemine dikkat çekti. “Basın özgürlüğü, gerçeği yansıtma sorumluluğunu da beraberinde getirir. Gerçek dışı ve yanıltıcı haberler, toplumu yanlış yönlendirmektedir” açıklaması yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, kamuoyunu doğru bilgilendirme görevini yerine getirmeye devam edeceklerini belirterek, asılsız haberlere karşı hukuki haklarını savunacaklarını ifade etti.