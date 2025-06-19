Açıklamada, “İsrail Dışişleri Bakanı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik asılsız ithamlar ve alçakça yalanlardan ibarettir. İsrailli yetkililerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bu derece yoğunlaşmak zorunda kalmaları, beyan edilen hususların isabetini ve etkisini açıkça göstermektedir” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun adının tarihte soykırımla anılan liderlerle birlikte anılmasının sorumlusunun bizzat kendisi olduğunun altını çizdi. Açıklamada, Netanyahu’nun halen uluslararası düzeyde soykırım suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu ve İsrail yönetiminin insanlığa karşı işlediği suçların tüm dünyanın gözü önünde belgelendiği vurgulandı.

“İsrail’in şu anda bazı çevreler nezdinde sahip olduğu destek ve dokunulmazlık zırhı kaybolduğunda, Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap verecektir” denilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi, Netanyahu’nun ve iş birlikçilerinin adil bir şekilde yargılanmasının en büyük temenni olduğu belirtildi.

Söz konusu açıklama, Ankara-Tel Aviv hattında son dönemde artan diplomatik gerilimin yeni bir yansıması olarak değerlendiriliyor.