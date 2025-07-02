Ancak ithalattaki hızlı yükseliş dış ticaret açığını artırdı. Haziran ayında ithalat yüzde 15,3 artışla 28 milyar 708 milyon dolara yükselirken, dış ticaret açığı yüzde 38,8 artarak 8,2 milyar dolar oldu.

Bakan Bolat, "2025 yılında yılın ilk 6 ayında 5 kez ihracat artışı yaşadık. Son 12 ayda toplam 267 milyar dolarlık ihracatla tarihi bir rekor kırdık" ifadelerini kullandı.

İlk 6 Ayda Dış Ticaret Hacmi 312 Milyar Doları Aştı

Ocak-Haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 131 milyar 440 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 7,2 artışla 180 milyar 869 milyon dolara ulaştı. Böylece yılın ilk yarısında dış ticaret hacmi yüzde 5,9 büyüyerek 312 milyar 309 milyon dolara çıktı.

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Geriledi

Haziran ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 4,8 puan düşüşle yüzde 71,5 olarak gerçekleşti. Enerji kalemi hariç tutulduğunda bu oran yüzde 79,3, enerji ve altın hariç tutulduğunda ise yüzde 84,1 oldu.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dış ticaret hacmindeki artışa rağmen ithalattaki yükselişin daha hızlı olması nedeniyle dış ticaret açığında önemli bir genişleme yaşandığına dikkat çekildi.