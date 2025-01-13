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Dilek Halı, Yerli ve Yabancı Müşterilerden Yoğun Talep Gördü

Dilek Halı, fuarda el halısı görünümünde ürettiği halılarla dikkatleri üzerine topladı. Ürettikleri halıların Türkiye'ye getirdikleri makinelerle üretildiğini belirten Şakı, “Bu makineleri Türkiye'ye ilk olarak biz getirdik. El halısı görünümünde, ancak modern üretim teknikleriyle üretilen halılarımız büyük ilgi gördü. Ürünlerimize olan talep oldukça yoğun” dedi.

İhracat Hedefleri ve Global Büyüme

Dilek Halı, %50 iç pazar ve %50 ihracat oranıyla faaliyet gösteriyor. İç piyasada bölge bayilik sistemi ile çalışan firma, İstanbul'da 150 aktif bayisiyle önemli bir pazar payına sahip. Türkiye genelinde ise 1000 noktada ürünlerine ulaşılabiliyor. Eyüp Şakı, ihracat açısından da başarılı olduklarını ve 30'dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti. “Amerika, Kanada ve Japonya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine de halılarımızı gönderiyoruz. Avrupa'da bayilik yapılanmamız henüz yok, ancak bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Amerika'da 5 büyük müşterilerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

(Dilek Halı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Şakı, Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Şakı ve Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş)

Yangın ve Yeniden Yükseliş: Yeni Üretim Alanı ve Yatırım

2024 yılı, Dilek Halı için zorlu bir dönem oldu. Firmanın üretim merkezi büyük bir yangın geçirdi. Ancak bu olumsuz durumu hızlıca atlatan firma, Gaziantep’te 50.000 metrekarelik yeni bir üretim alanı aldı ve daha büyük makinelerle üretime devam etmeye başladı. “Yangın bizim için büyük bir şoktu ama bu süreçten güçlü çıktık. Şimdi daha büyük makinelerle ve daha modern üretim tesislerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde açtığımız yeni tesisle sektördeki varlığımızı daha etkin bir şekilde sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Suriye Pazarı ve Gaziantep’in Rolü

Dilek Halı için Suriye, önemli bir ihracat pazarıydı. Savaş öncesinde büyük bir ihracat gerçekleştirdikleri Suriye’ye yönelik ticaret, savaş döneminde duraklama noktasına geldi. Ancak, Eyüp Şakı, Gaziantep’in Suriye ile olan sınır komşuluğunun, olumsuz gelişmeleri olumluya çevirebileceğini düşünüyor. “Suriye ile Türkiye arasındaki ilişki, Gaziantep’in gelişimini olumlu yönde etkileyecektir. Rejim değişikliği ile birlikte Suriyelilerin Türkiye’den geri dönmesi, bu pazardaki potansiyeli yeniden canlandırabilir” dedi.

Dilek Halı, Gaziantep’teki yeni yatırımlarıyla üretimdeki kalitesini artırmayı hedefliyor. Şakı, “Suriye’deki gelişmelerin bizim için olumsuz olacağını düşünmüyoruz. Gaziantep'te kalifiye personelimizle üretimimizi sürdürüyoruz ve bu olumsuzluklardan etkilenmiyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşil Tonlar ve Canlı Renkler İlgi Gördü

Son dönemde halı sektöründe yeşil tonlar ve canlı renklerin talep gördüğünü belirten Eyüp Şakı, fuarda bu talebe uygun ürünler sunduklarını ve büyük beğeni topladıklarını söyledi. “Hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki müşterilerimiz, canlı renklerle tasarlanmış halılarımıza ilgi gösterdi. Fuar sırasında standımıza gelen ziyaretçilerin geri bildirimleri, ürünlerimizin doğru yönde bir evrim geçirdiğini gösteriyor” dedi.

Sektördeki Yatırımlarına Devam Ediyorlar

Dilek Halı’nın sektördeki köklü geçmişi, aile gelenekleriyle şekillenmiş bir başarı öyküsünü anlatıyor. Eyüp Şakı, “Halı sektörü bizim için bir aile işi. Sektördeki yatırımlarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Yeni makinelerimizle, yeni tesislerimizle üretim kapasitemizi artıracağız ve sektördeki liderliğimizi pekiştireceğiz. 2025 yılında sektörümüzün çok daha verimli bir yıl geçireceğini düşünüyorum” dedi.

Dilek Halı, İstanbul Halı Fuarı’nda hem yerli hem yabancı müşterilerden yoğun ilgi gördü. Ürün çeşitliliği, ihracat hedefleri, yeni yatırımları ve sektöre kattığı yeniliklerle dikkat çeken firma, büyüme hedeflerini kararlılıkla sürdürüyor. Hem iç pazarda hem de yurt dışında etkinliğini artıran Dilek Halı, gelecekteki başarıları için güçlü bir altyapıya sahip.