Kuruluş, enerji fiyatlarındaki yükselişin büyüme beklentilerini olumsuz etkilediğini belirterek Avrupa için 2026-2027 dönemine ilişkin ekonomik tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Fitch’in yayımladığı son değerlendirmeye göre, Orta Doğu’daki gerilimin enerji piyasaları üzerindeki etkileri Avrupa ekonomileri açısından önemli bir risk unsuru olmaya devam ediyor. Kuruluş, Hürmüz Boğazı’nın kısa sürede yeniden açılması durumunda bile yaşanan şokun enerji maliyetleri ve ekonomik aktivite üzerindeki etkilerinin bir süre daha devam edebileceğine dikkat çekti.

Enerji maliyetleri büyümeyi baskılıyor

Raporda, ABD-İran gerilimi sırasında enerji fiyatlarında yaşanan sert yükselişin ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkilerinin belirleyici olduğu ifade edildi. Artan enerji maliyetlerinin şirketlerin kârlılıklarını, tüketici harcamalarını ve genel ekonomik hareketliliği baskılayabileceği değerlendirildi.

Fitch, gelişmiş Avrupa ekonomilerinin önemli bölümünde enflasyonun daha önce öngörülenden yüksek seviyelerde kalabileceğini, ekonomik büyümenin ise beklentilerin altında gerçekleşebileceğini öngörüyor.

Hürmüz Boğazı kritik önemde

Kuruluşun temel senaryosuna göre Hürmüz Boğazı’nın 2026 yılının üçüncü çeyreğinde kademeli olarak yeniden açılması bekleniyor. Ancak ABD ile İran arasındaki gerilimin devam etmesi halinde enerji arzındaki kesintilerin uzayabileceği ve bunun küresel ekonomi üzerindeki riskleri artırabileceği belirtildi.

Fitch, özellikle kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin altında bulunan ülkeler ve şirketler açısından jeopolitik risklerin kredi görünümleri üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa için yeni risk dönemi

Enerji arzı ve fiyatlarındaki belirsizliklerin Avrupa ekonomileri açısından temel risklerden biri olmaya devam ettiğini belirten Fitch, bölgedeki büyüme görünümünün jeopolitik gelişmelere bağlı olarak daha fazla baskı altında kalabileceğini ifade etti.

Uzmanlara göre, enerji fiyatlarında kalıcı bir yükseliş Avrupa’da enflasyonla mücadeleyi zorlaştırırken, tüketim ve yatırımlar üzerinde de aşağı yönlü baskı oluşturabilir.