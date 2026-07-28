Ankara’daki ATO Congresium’da düzenlenen 2. İletişim Şurası’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijitalleşmeyle birlikte bilgiye erişimin hızlandığını ancak bu durumun beraberinde bilgi kirliliği ve dezenformasyon riskini de artırdığını söyledi.

İletişim alanındaki dönüşümün kapsamlı şekilde ele alındığını belirten Erdoğan, şura kapsamında 16 ayrı çalışma grubunda 425 uzmanın görev aldığını ifade etti. Kamu diplomasisinden yapay zekaya, afet iletişiminden dijital platformlara kadar birçok başlığın değerlendirildiğini aktaran Erdoğan, hazırlanan raporların Türkiye’nin iletişim vizyonuna katkı sağlayacağını dile getirdi.

“Hakikat mücadelesi her zamankinden daha önemli”

Sosyal medya ve dijital platformların bilgi akışını hızlandırdığını belirten Erdoğan, bu ortamın doğru kullanılmadığında toplumsal etkileri olabileceğini söyledi.

Erdoğan, “Günümüzde olgu ve algı arasındaki makas giderek açılırken kitleler algoritmaların etkisi altında yönlendirilmeye çalışılıyor. Bu süreçte en fazla zarar gören kavram ise hakikat oluyor” ifadelerini kullandı.

Dezenformasyonun yalnızca yanlış bilgi yayımı olmadığını belirten Erdoğan, bunun toplumların güven duygusunu ve demokrasileri etkileyen bir unsura dönüştüğünü savundu.

“Deprem sürecinde iletişim saldırılarıyla karşı karşıya kaldık”

6 Şubat depremleri sırasında çeşitli dezenformasyon girişimleriyle mücadele ettiklerini söyleyen Erdoğan, afet dönemlerinde kamu kurumlarının hedef alındığını ifade etti.

Erdoğan, “Yalan haberlerden provokasyonlara, karalama kampanyalarından algı operasyonlarına kadar birçok girişimle karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti istismar edildi” dedi.

Deprem sürecine ilişkin yürütülen son soruşturmaları da değerlendiren Erdoğan, “Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor” diye konuştu.

“Hukuk zemininde ne gerekiyorsa yapılacak”

Dezenformasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Erdoğan, “Su-i misalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Ucu nereye varırsa varsın, gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü bir iletişim altyapısının dijital egemenliğin önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, Türkiye’nin kendi kültürünü ve değerlerini yansıtan yapımlar aracılığıyla uluslararası alanda daha görünür hale geldiğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye’nin iletişim alanındaki hedefinin; hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi oluşturmak olduğunu vurguladı.