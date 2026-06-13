Karşılaşmaya hızlı başlayan ABD, 7. dakikada öne geçti. Pulisic’in sürüklediği atakta McKennie’nin ceza sahasına çevirdiği topa müdahale eden Paraguaylı Bobadilla, meşin yuvarlağı kendi ağlarına göndererek takımını geriye düşürdü.

Ev sahibi ekip baskısını sürdürdü ve 31. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen organizasyonda Pulisic’in hazırladığı pozisyonda Balogun düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. İlk yarının uzatma dakikalarında ise sahneye yeniden Balogun çıktı. Tilman’ın ara pasını iyi değerlendiren yıldız futbolcu, iki rakibini geçtikten sonra yaptığı klas vuruşla takımını soyunma odasına 3-0 üstün götürdü.

Paraguay, ikinci yarıda oyuna ortak olmaya çalıştı. 73. dakikada Enciso’nun pasında Mauricio’nun kaydettiği gol Güney Amerika temsilcisine umut verse de ABD üstünlüğünü korudu. Mücadelenin son anlarında Giovanni Reyna, ceza sahası dışından yaptığı şık ayak dışı vuruşla skoru 4-1’e taşıyarak maçın sonucunu ilan etti.

Bu sonuçla ABD, D Grubu’nda ilk maçlar sonunda üç puanı hanesine yazdırırken, Paraguay turnuvaya puansız başladı. Teknik Direktör Mauricio Pochettino yönetimindeki ABD, ikinci grup maçında Avustralya ile karşılaşacak. Paraguay ise gruptaki ikinci sınavını Türkiye karşısında verecek.