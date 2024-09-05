Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik taşımacılık ve lojistik çözümler sunan DFDS, Türkiye’deki Ar-Ge Merkezi’nde üst düzey bir atama gerçekleştirdi. İstanbul Ar-Ge Merkezi Müdürlüğü’ne Ferit Tenöz atandı. DFDS’in 3 adet Ar-Ge Merkezi; Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da, İngiltere’de Grimsby’de ve İstanbul’da bulunuyor. DFDS’in Ar-Ge Merkezleri, yetenek ve uzmanlıklara göre paylaştırılan projelerin tamamına öncülük ediyor.

DFDS Türkiye Ar-Ge Merkezi’nin liderliği, Ferit Tenöz’de

Profesyonel iş hayatında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Ferit Tenöz, yazılım geliştirme ve dijital dönüşüm alanında uzmanlaşmıştır. İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra kariyerine teknoloji ve yazılım sektöründe başlayan Tenöz, çeşitli projelerde Backend Developer ve Full-Stack Developer olarak görev yapmıştır. DFDS Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde Ar-Ge Merkezi Müdürü olarak atanmadan önce DFDS’de Backend Developer olarak çalıştı ve Node.js ile NestJS framework kullanarak DFDS Lojistik ve Ferry Uygulamaları için yüksek performanslı backend servisleri geliştirdi. DFDS’e katılmadan önce Plant Co.’nun kurucu ortağı olarak, e-ticaret ve dijital pazarlama alanlarında deneyim kazanmıştır. Ayrıca farklı organizasyonlarda, müşteri ilişkileri yönetimi, iş geliştirme ve dijital çözümler üzerine çalışarak projeler geliştirmiştir. Ferit Tenöz, DFDS’in iki yıl da bir gerçekleştirilen ve geleceğin liderlerini belir-lemede etkin bir rol üstlenen yetenek programını ise geçtiğimiz sene tamamladı.

Teknolojik çözümlerin kalbi DFDS Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde atıyor

Ferit Tenöz’ün liderliğini üstlendiği 2019 yılında açılan DFDS’nin Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde, 9 ayrı ekiple 30'dan fazla farklı yazılım dili ve platformu ile ürünler geliştiriliyor. Ar-Ge merkezi, mobil uygulama geliştirme, deniz taşımacılığı ve liman işletim çözümleri, intermodal taşımacılık çözümleri, depolama çözümleri, çalışan ve müşteriler için sistem entegrasyon çözümleri gibi temel çalışma başlıklarında geliştirdiği ürünlerle, sektör beklentilerine en hızlı ve doğru şekilde yanıt vermeyi hedefliyor. Lojistik sektöründe de büyük öneme sahip olan dijitalleşmeyi odağına alan Ar-Ge Merkezi’nde tüm süreçler dijital çözümlerle standardize ediliyor.