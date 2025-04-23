TBMM Başkanı Kurtulmuş’un öncülüğünde Aslanlı Yol’dan yürüyen heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Heyet, ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Kurtulmuş, duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

"Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı, Meclisimizin ilk Başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk; 23 Nisan 1920'de aziz milletimizin kararlılığıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün 105. yılında da aynı inançla çalışmalarına devam etmektedir. Ulusal egemenlik ilkemizden asla taviz vermeden; demokrasimizi güçlendirmek, milletimizin refahını artırmak ve hukuk devletini daha da sağlamlaştırmak için azimle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, bağımsızlık ülküsüne ve Cumhuriyet değerlerine bağlı kalmayı sürdüreceğiz. 23 Nisan'ı yalnızca çocuklarımızın değil, dünyanın dört bir yanındaki mazlum çocukların da bayramı olarak görüyor; geleceğimizi barış ve kardeşlik içinde inşa etme kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Başta zat-ı aliniz olmak üzere, Birinci Meclis’ten bugüne milli egemenliğe sahip çıkan tüm milletvekillerimizi, şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum."

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da hazır bulundu.

Anıtkabir’de düzenlenen bu anlamlı törenle, bir kez daha ulusal egemenlik ve çocuklara armağan edilen bu özel günün önemine vurgu yapıldı.