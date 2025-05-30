PSG ile Inter ilk kez resmi bir maçta karşılaşıyor

Devler Ligi’nde tarih yazılacak bir mücadeleye sahne olunacak. Fransız devi PSG ile İtalyan temsilcisi Inter, tarihlerinde ilk kez resmi bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. İki ekip de final öncesinde zorlu rakipleri eleyerek adını son ikiye yazdırmayı başardı.

Inter istikrarlı performansıyla finale yükseldi

İtalyan ekibi Inter, bu sezon ilk kez uygulanan lig formatını 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı ve topladığı 19 puanla dördüncü sıradan play-off biletini aldı. Son 16’da Feyenoord’u, çeyrek finalde Bayern Münih’i ve yarı finalde ise Barcelona’yı eleyen Inter, final yolunda toplam 26 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

PSG, düşük lig sıralamasına rağmen finale uzandı

Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ise lig aşamasını 15. sırada tamamladı. Ancak play-off turunda Brest’i adeta gole boğarak 3-0 ve 7-0’lık skorlarla saf dışı bıraktı. Son 16 turunda Liverpool’a ilk maçta mağlup olan PSG, rövanşta penaltılarla gülen taraf oldu. Çeyrek finalde Aston Villa’yı, yarı finalde ise İngiliz devi Arsenal’i geçerek finale yükseldi. Luis Enrique’nin öğrencileri bu süreçte 33 gol kaydederken, kalesinde 13 gole engel olamadı.

Inter 4. zaferin, PSG ise ilk kupanın peşinde

Inter, daha önce 1964, 1965 ve 2010 yıllarında Şampiyonlar Ligi’ni kazanırken; 1967, 1972 ve 2023 finallerinden mağlubiyetle ayrıldı. 2023 finalinde İstanbul’da Manchester City’e 1-0 kaybeden Inter, iki yıl aradan sonra yeniden finalde. Paris Saint-Germain ise 2020 yılında Bayern Münih’e kaybettiği finalin ardından ikinci kez kupaya uzanma şansını yakaladı. Fransız temsilcisi, kulüp tarihinde ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istiyor.

Hakan Çalhanoğlu tarih yazmaya hazırlanıyor

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kariyerinin ikinci Devler Ligi finaline çıkacak. 2023’te İstanbul’daki finalde de sahada yer alan tecrübeli orta saha, Inter’in kupaya uzanması halinde bu başarıya ulaşan ikinci Türk futbolcu olacak. Geçtiğimiz yıl bu gururu Real Madrid formasıyla yaşayan Arda Güler’in ardından, Hakan Çalhanoğlu da Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Türk futbolcular listesine adını yazdırabilir. Ayrıca Hakan, iki finalde forma giyen ilk Türk oyuncu olarak da tarihe geçecek.

Münih’te 32 yıl sonra Fransa-İtalya kapışması

Şampiyonlar Ligi tarihinde Fransız ve İtalyan ekipler bugüne dek yalnızca bir finalde karşılaştı. 1993 yılında yine Münih’te oynanan karşılaşmada Olympique Marsilya, Milan’ı 1-0 mağlup ederek kupayı kazanan ilk ve tek Fransız takımı olmuştu. 32 yıl sonra aynı şehirde benzer bir rekabet yeniden sahne alacak.

Allianz Arena 13 yıl sonra yeniden final sahnesi

Finale ev sahipliği yapacak olan Allianz Arena, en son 2012 yılında Bayern Münih ile Chelsea arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finaline tanıklık etmişti. Chelsea, o maçta penaltılarla zafere ulaşmıştı. Aradan geçen 13 yılın ardından Avrupa futbolunun en büyüğü bu stadyumda bir kez daha belirlenecek.

En çok kazanan Real Madrid

Devler Ligi tarihinde 15 kez zafere ulaşan Real Madrid, bu alandaki liderliğini sürdürüyor. İspanyol ekiplerini 15 kupayla İngilizler, 12 kupayla İtalyanlar takip ediyor. Fransa ise bugüne dek yalnızca bir kez (1993) bu kupayı kazanabildi. Toplamda 22 farklı kulüp, Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürme başarısı gösterdi.