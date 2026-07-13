Gayrimenkul sektöründen paylaşılan güncel verilere göre, İstanbul'da kiralık konutların metrekare fiyatı ortalama 420 lira seviyesinde bulunuyor. Yeni inşa edilen projelerde ise bu rakam metrekare başına 500 liraya kadar çıkarken, ortalama kira bedelleri 55 bin liraya ulaşabiliyor.

Konut arzı yetersiz kalıyor

Uzmanlara göre kira fiyatlarındaki yükselişin temel nedenleri arasında artan nüfus, kentsel dönüşüm nedeniyle azalan kiralık konut stoku ve yeni konut üretiminin talebi karşılayamaması yer alıyor. Özellikle merkezi ilçelerde ve dönüşüm çalışmalarının yoğun olduğu bölgelerde kiralık daire bulmak her geçen gün daha zor hale geliyor.

Çözüm sosyal konut ve yeni üretim

Sektör değerlendirmelerinde, kira piyasasında kalıcı bir dengenin sağlanabilmesi için konut arzının artırılması gerektiği vurgulanıyor. Sosyal konut projelerinin hızlandırılması, uygun fiyatlı kiralık konut stokunun genişletilmesi ve yeni konut üretiminin desteklenmesi, fiyat baskısını azaltabilecek başlıca adımlar arasında gösteriliyor.

Mevcut tabloda İstanbul'da kiralık konut talebinin yüksek seyretmesi nedeniyle kısa vadede kira fiyatlarında belirgin bir gerileme beklenmezken, uzmanlar arzı artıracak politikaların hayata geçirilmesinin piyasadaki denge açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.