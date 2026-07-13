İnşaat çalışmaları sırasında su hattının zarar görmesiyle site susuz kalırken, vatandaşlar doğalgaz hattı ve ulaşım konusunda da çözüm bekliyor.

Dereağzı Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde bulunan Yusufeli Sitesi 2. Kısım sakinleri, imar planı değişikliğiyle birlikte yıllardır kullandıkları yolun komşu parsel sınırları içinde kaldığını öne sürdü. Bunun üzerine bölgede başlayan inşaat çalışmaları sırasında sitenin su ve doğalgaz altyapısının da inşaat sahasında kaldığı belirtildi.

İnşaat çalışması sırasında su hattı zarar gördü

Site sakinlerinin aktardığına göre devam eden kazı çalışmaları sırasında ana su borusu delindi. Arızanın ardından yaklaşık 30 haneye su verilemedi. Vatandaşlar, su ve doğalgaz hatlarının taşınmasının kendilerinden talep edildiğini iddia ederek, bu maliyetin karşılanmasının mümkün olmadığını ifade etti.

"Yangın çıksa itfaiye nasıl gelecek?"

İmar değişikliği nedeniyle sitenin arka bölümüne ulaşımı sağlayan yolun kapanması da bölge sakinlerinin en büyük endişelerinden biri oldu. Özellikle acil durumlarda ambulans ve itfaiye araçlarının siteye ulaşamayacağını savunan vatandaşlar, can güvenliği açısından risk oluştuğunu dile getirdi.

Kanser tedavisi gören site sakini Ümide Eken, daha önce aracın evinin önüne kadar gelebildiğini ancak yolun kapanmasıyla bunun mümkün olmadığını belirterek yetkililerden çözüm talep etti. Eken, olası bir yangın veya sağlık sorununda müdahalenin gecikebileceği endişesini dile getirdi.

"25 yıl önce yol olarak gösterildi"

Site sakinlerinden Müjde Nur Aktaş ise evlerini satın aldıkları dönemde söz konusu alanın yol olarak planlandığını, su ve doğalgaz bağlantılarının da bu nedenle buradan geçirildiğini söyledi. Aktaş, bugün gelinen noktada altyapının taşınmasının kendilerinden istenmesine tepki göstererek, bu işlemin ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğini savundu.

Yetkililere çağrı

Mahalle sakinleri, hem altyapı sorununun giderilmesi hem de kapatılan yolun yeniden ulaşıma açılması için belediye ve ilgili kamu kurumlarından çözüm beklediklerini belirtti. Vatandaşlar, yaşanan mağduriyetin büyümeden giderilmesini ve olası can güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını talep ediyor.