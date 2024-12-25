Edinilen bilgiye göre, Sındırgı'da gece saatlerinde kırsal Cüneyt Mahallesi'nden tarla yolunu kullanarak ilçe merkezine gelmek isteyen S.A. yönetimindeki 10 UL 656 plakalı otomobil, Cüneyt Çayı'ndan geçmek isterken yağmurun ve akıntının etkisiyle suda sürüklendi. Gün içerisinde Sındırgı'da yaşanan yoğun yağış ve derelerdeki debi yüksekliği nedeniyle sürüklenen araçta mahsur kalan S.A. ve İ.H.K., ihbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı itfaiye ekipleri, Sındırgı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, jandarma ve sağlık personelince yürütülen çalışmayla kurtarılarak tedavi altına alındı.

Derede bulunan araç da ekipler tarafından çıkartıldı.