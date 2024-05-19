Derbide kazanan Fenerbahçe! Şampiyonluk son haftaya kaldı

Galatasaray ligde 24 maç sonra yenildi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, 99 puanda kaldı ve son haftaya sarı-lacivertlilerin 3 puan önünde girdi. Galatasaray ligin son maçında Konyaspor'a konuk olacak.

Bu maçla birlikte Aslan'ın Süper Lig'deki 24 maçlık yenilmezlik serisini sona erdi. Cimbom derbi mağlubiyeti öncesinde son olarak Hatayspor'a deplasmanda kaybetmiş daha sonraki süreçte 22 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

İsmail Kartal, Süper Lig'de son 9 derbiyi kaybetmedi

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşılaşırken mücadeleyi Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 kazanmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü İsmail Kartal da bu sezon 4. kez derbiye çıktı. Kartal’ın öğrencileri, sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile Dolmabahçe’de oynanan müsabakadan 3-1 galip ayrılırken, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Ligin ikinci yarısında Kadıköy'de Beşiktaş karşısında 2-1'lik skorla 3 puana uzanan Fenerbahçe, bugün de sarı-kırmızılıları devirmeyi başardı.



Son 9 derbiyi kaybetmedi

Fenerbahçe'nin başında 3 farklı dönemde Galatasaray ve Beşiktaş ile ligde 10 kez sahaya Teknik Direktör İsmail Kartal, son 9 derbi mücadelesini kaybetmedi. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-kırmızılılara karşı 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, siyah-beyazlılara karşı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Kartal, ligde son derbi mağlubiyetini 2014-2015 sezonunda Galatasaray deplasmanında yaşadı.

Maçtan Dakikalar

18. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Fred, pasını ceza sahası dışındaki Szymanski’ye aktardı. Bu oyuncunun hafif sağ çaprazdan yerden çektiği sert şut yandan auta gitti.

20. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına girmeye çalışan Szymanski’nin çizgi üzerinden yaptığı plase vuruş kalenin hemen yanından dışarı çıktı.

21. dakikada Galatasaray’da hızlı çıkmak isteyen Toreira, orta sahada Djiku’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, bu faul sonrası Djiku’yu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

35. dakikada sol kanattan Ziyech’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen ortaya iyi yükselen Barış Alper’in altıpas önündeki kafa vuruşu üstten auta gitti.

41. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski’nin kendi yarı sahasından verdiği pasla sol kanattan ilerleyen Mert Hakan Yandaş ceza alanına ortasını yaptı. Arka alanda boş durumdaki Fred’in tek vuruşunda top kalenin sol yanından dışarı çıktı.

45 İkinci yarı başladı

62. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Fred’in çapraz pozisyondaki vuruşu savunmada Köhn’den döndü. Tekrar Fred’in ayak koyduğu dönen top kalenin yanından auta çıktı.

64. dakikada Szymanski’nin pasında savunma arkasına sarkan Fred’in altıpas içinde sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutu Muslera oyun alanına çeldi.

71. dakikada sağ taraftan Szymanki’nin kullandığı köşe vuruşunda arkada direğe gelen top Köhn’e çarparak çizgi üzerindeki Çağlar’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşu ağlarla buluştu. 0-1



Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson (Wilfried Zaha dk. 80), Davinson Sanchez, Derrick Köhn (Kerem Aktürkoğlu dk. 73), Lucas Toreira, Kerem Demirbay (Berkan Kutlu dk. 74), Hakim Ziyech (Tete dk. 84), Dries Mertens (Carlos Vinicius dk. 84), Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier, Eyüp Aydın, Sergio Oliveira

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Alexander Djiku, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş (Joshua King dk. 65), Dusan Tadic (Leonardo Bonucci dk. 89), Michy Batshuayi (Edin Dzeko dk. 83)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Miha Zajc, Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Serdar Dursun

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Çağlar Söyüncü (dk. 71) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Alexander Djiku (dk. 21) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Hakim Ziyech, Berkan Kutlu (Galatasaray), Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi, Mert Hakan Yandaş, Dominik Livakovic, Fred (Fenerbahçe)