Denizli Fenerbahçeliler Derneği Başkan Adayı Savaş Polat, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile bir araya geldi.

Denizli Fenerbahçeliler Derneği Başkan Adayı Savaş Polat, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile İstanbul’da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Eren Ergen ve Dernek Müdürü Cem Yetiş’in de yer aldığı ziyarette, Mart ayında Denizli’de yapılacak dernek seçim süreci ve Denizli’deki Fenerbahçe yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik kapsamlı değerlendirmeler ele alındı.

Görüşme sırasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, Dernek Başkan Adayı Savaş Polat, Denizli’deki Fenerbahçeli taraftarların beklentilerini, hedeflerini ve yeni dönem vizyonunu Başkan Saran’a aktardı. Savaş Polat, Denizli’de daha aktif, daha katılımcı ve Fenerbahçe değerlerini güçlü şekilde temsil eden bir yapılanma oluşturma hedeflerini detaylarıyla paylaştı. Savaş Polat, seçim sürecinin şeffaf, katılımcı ve camiayı birleştirici bir anlayışla yürütüleceğini vurgulayarak, tüm Fenerbahçelileri ortak hedefler doğrultusunda kenetlenmeye davet etti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da Denizli’nin kulüp açısından stratejik ve önemli şehirlerden biri olduğunu vurgulayarak, Denizli Fenerbahçe camiasını çok daha farklı ve güçlü bir seviyede görmek istediğini ifade etti. Başkan Saran, birlik, aidiyet ve kurumsal yapılaşmanın önemine dikkat çekerek, seçim sürecinin Denizli’de olumlu bir değişim ve yenilenme fırsatı sunduğunu belirtti.

Görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiği, iki tarafın da Mart ayındaki seçim sürecinin hem dernek hem de Fenerbahçe camiası için yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğine dair güçlü mesajlar verdiği bildirildi.