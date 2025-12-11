Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası güne temkinli bir başlangıç yaparken, FED’in faiz indirimi kararının ardından dikkatler para politikasına yönelik mesajlara çevrildi. FED’in dün politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5–3,75 aralığına çekmesi piyasada kısa vadeli bir hareketlilik yarattı, ancak Başkan Jerome Powell’ın belirsizlik içeren açıklamaları, kripto varlıklarda beklenen güçlü yükselişin şimdilik sınırlı kalmasına neden oldu. Powell’ın değerlendirmelerinin ardından yayımlanan ekonomik projeksiyonlarda, 2026 için öngörülen tek faiz indirimi beklentisinin korunması da yatırımcıların risk iştahını baskılayan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Bu görünüm, kripto para piyasasında yukarı yönlü potansiyelin şimdilik temkinli bir çerçevede değerlendirildiğine işaret ederken, piyasanın gelecekteki seyrinin büyük ölçüde FED’in izleyeceği politikalara bağlı olacağını gösteriyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,07 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin 90.274 dolardan fiyatlanıyor. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 3.207 dolardan işlem görürken, XRP 2,01 dolardan, Solana ise 131,05 dolardan fiyatlanıyordu. Dün Bitcoin ETF’leri toplam 224 milyon dolarlık, Ethereum ETF’leri ise 57,58 milyon dolarlık net giriş gördü.

CFTC, yeni inovasyon konseyine kripto ve geleneksel finans yöneticilerini dahil etti

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), kurumun yeni CEO İnovasyon Konseyinin bir parçası olarak, blok zinciri sektöründen birçok üst düzey yöneticiyi geleneksel finans temsilcileriyle birlikte görevlendirdi.

Çarşamba günü yapılan duyuruya göre konsey, CFTC’nin denetlediği türev piyasalarındaki piyasa yapısı gelişmelerini ele alacak. Görüşmelerin odağı tokenizasyon, kripto varlıklar, 7/24 işlem, vadeli perpetuall sözleşmeler, tahmin piyasaları ve blok zinciri altyapısı olacak. Katılımcılar arasında Polymarket, Kalshi, Kraken, Gemini, Bitnomial, Cryptocom ve Bullish gibi kripto borsaları ve tahmin piyasalarının yöneticileri yer alıyor. Geleneksel finansı ise CME Group, Cboe Global Markets, Nasdaq, Intercontinental Exchange ve London Stock Exchange Group gibi büyük borsaların üst düzey isimleri temsil ediyor.

Görevdeki CFTC Başkanı Caroline Pham, “CFTC Kripto CEO Forumu ve SEC-CFTC Ortak Çalıştayının başarısını, türev piyasalardaki piyasa yapısı gelişmelerine odaklanan CEO İnovasyon Konseyi ile ileri taşıyoruz” dedi. Bu adım, Pham’ın kısa süre önce duyurduğu kripto teminatlı türev ürünler için pilot programın ardından geldi. Program kapsamında, CFTC’ye kayıtlı vadeli işlemler komisyoncuları Bitcoin, Ethereum ve Circle’ın stablecoin’i USDC’yi teminat olarak kabul edebilecek. Pilot uygulama, kripto varlıkların düzenlenmiş piyasalara entegrasyonunu test etmeyi amaçlıyor.

CBDC yasağı tasarıdan çıkarıldı: Cumhuriyetçi kanatta tepki büyüyor

ABD Temsilciler Meclisi’nin çarşamba günü kabul ettiği kapsamlı savunma harcama tasarısında merkez bankası dijital para birimlerine (CBDC) yönelik yasağın yer almaması, Cumhuriyetçi Parti içindeki muhafazakarların tepkisini çekti.

Cumhuriyetçi Temsilci Keith Self, X hesabından yaptığı açıklamada, “NDAA’ya açıkça güçlü bir CBDC karşıtı hüküm ekleneceği söylenmişti. Bu söz tutulmadı” dedi. Meclis, yaklaşık 900 milyar dolarlık yıllık savunma bütçesini içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nı (NDAA) 312’ye karşı 112 oyla kabul ederek tasarıyı yıl bitmeden geçmesi hedefiyle Senato’ya gönderdi. Self’in CBDC yasağını yeniden tasarıya eklemek için sunduğu değişiklik önergesi ilerleme kaydedemedi ve Genel Kurul’da oylanmadı. Self, bazı Cumhuriyetçilerin bu düzenlemenin tasarıda yer alacağı konusunda güvence aldığını belirterek, “Bu madde olmadan, tasarıyı desteklemeye yanaşmıyorum” ifadelerini kullandı.

3.000 sayfayı aşan NDAA, genellikle mutlaka geçmesi gereken bir yasa olarak görülüyor ve tek başına geçmesi zor ya da değiştirilme riski yüksek olan ek düzenlemeler için de kullanılıyor. Temmuz ayında Cumhuriyetçi liderler, bazı parti içi sertlik yanlılarının talepleri doğrultusunda CBDC yasağını tasarıya eklemeyi kabul etmişti. Söz konusu grup, yasağın garanti altına alınmadığı sürece üç kripto yasasının ilerlemesini engellemişti. Bu yasalar arasında, Donald Trump’ın geçmesi için baskı yaptığı stablecoin düzenlemesi GENIUS Act de bulunuyordu. Cumhuriyetçi Temsilci Marjorie Taylor Greene ise pazartesi günü Meclis Başkanı Mike Johnson’ı verilen sözleri tutmamakla eleştirerek, kriptoyu desteklediğini ancak hükümete “paranıza erişiminizi ya da işlem yapabilme özgürlüğünüzü kapatma” yetkisi verilemeyeceğini söyledi.

Avustralya, dijital varlık hizmetlerine esneklik sağlayan düzenlemeleri onayladı

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), stablecoin ve wrapped token’ların dağıtımını kolaylaştıracak yeni muafiyetleri yürürlüğe koydu. Düzenleyici kurumun salı günü açıkladığı önlemler, dijital varlık ve ödeme sektörlerinde inovasyonu ve büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor.

ASIC, belirli stablecoin ve wrapped token’ların ikincil dağıtımında faaliyet gösteren aracılara “toplu muafiyet” sağladığını duyurdu. Bu sayede şirketler artık bu hizmetler için ayrı ve maliyetli lisanslara ihtiyaç duymayacak. Ayrıca uygun kayıt tutma şartıyla “omnibus hesap” kullanmalarına izin verilecek. Yeni düzenleme, önceki stablecoin muafiyetinin kapsamını genişleterek, aracı kurumların stablecoin veya wrapped token hizmetleri sunarken ayrı bir Avustralya Finansal Hizmetler (AFS) lisansı alma zorunluluğunu kaldırıyor. ASIC, sektörün yaygın olarak kullandığı omnibus yapıların hız, işlem maliyeti, risk ve siber güvenlik açısından önemli avantajlar sunduğunu belirtti.

Macropod CEO’su Drew Bradford, kararın stablecoin inovasyonu için “oyun alanını eşitlediğini” söyleyerek, daha esnek ve net bir çerçevenin sektörde güven yarattığını ifade etti. Bradford, önceki lisans gerekliliklerinin hem maliyetli hem de uyum açısından zorluk yarattığını vurguladı. TRM Labs politika ve stratejik ortaklıklar direktörü Angela Ang de düzenlemeleri memnuniyetle karşıladı ve gelecek yıl dijital varlık düzenlemelerinde daha fazla netlik beklediklerini söyledi.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin yeni günde 90.274 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hafta başındaki dalgalanmanın ardından fiyatın 90.000 dolar civarında dengelenmesi, kısa vadede nötr–pozitif bir görünüm sunuyor. Ancak mevcut fiyatlama, Bitcoin’in hala kritik 91.000–91.500 bandının altında seyrettiğini gösteriyor. Bu nedenle söz konusu bölge, kısa vadede önemli bir direnç alanı olmayı sürdürüyor. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 90.200 dolar seviyesi olarak izleniyor. Bu seviyenin altında ise 89.800 dolar destek bölgesi gündeme gelebilir. 90.000 dolar üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece geri çekilmelerin sınırlı ve düzeltme niteliğinde kalması bekleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde 91.000–91.500 bandı ilk güçlü direnç konumunda bulunuyor. Bu bölgenin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması, Bitcoin için teknik görünümü belirgin şekilde güçlendirebilir. Bu senaryoda 93.500, devamında 94.500 ve 95.200 seviyeleri hedef haline gelebilir. Genel görünüm, Bitcoin’in 90.000 dolar desteği üzerinde kaldığı sürece toparlanma denemelerine açık olduğunu, ancak güçlü bir ivme için fiyatın 91.000–91.500 bandını aşması gerektiğini gösteriyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum yeni günde 3.207 dolar seviyesinden işlem görüyor. Fiyatın yeniden 3.200 dolar üzerine yerleşmesi, kısa vadeli görünüm açısından olumlu kabul ediliyor. Bu seviye, ETH için önemli bir eşik niteliği taşırken, üzerinde kalıcılık sağlanması teknik yapıyı desteklemeye devam ediyor. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 3.200 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altına yaşanabilecek sarkmalarda 3.120 ve 3.050 bandı gündeme gelebilir. Ancak 3.200 dolar üzerindeki fiyatlama korunduğu sürece geri çekilmelerin sınırlı kalması ve alım fırsatı olarak değerlendirilebilmesi muhtemel görünüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 3.250 dolar kısa vadeli ilk direnç konumunda bulunuyor. Bu bölgenin aşılması halinde 3.300, devamında 3.350 ve 3.380 seviyeleri hedeflenebilir. Genel görünüm, Ethereum’un 3.200 dolar desteği üzerinde kaldığı müddetçe teknik olarak güçlü seyrini koruduğuna işaret ediyor.

Ripple (XRP)

XRP yeni günde 2,01 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyatın 2,00 dolar üzerinde tutunmayı sürdürmesi, kısa vadede dengeli ve toparlanmaya açık bir görünüm sunuyor. Bu seviye XRP için önemli bir destek niteliği taşıyor. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 2,00 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu desteğin kırılması halinde fiyatın 1,95 ve 1,92 bandına doğru geri çekilmesi mümkün olabilir. Ancak 2,00 dolar üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece zayıflamanın sınırlı kalması bekleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde 2,05 dolar ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 2,10 ve 2,15 seviyeleri gündeme gelebilir. 2,15 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde XRP’nin 2,20 ve 2,25 seviyelerine doğru ivmelenme göstermesi mümkün görünüyor. Genel teknik görünüm, XRP’nin destek bölgesi üzerinde güç toplamaya devam ettiğini ortaya koyuyor.