Aydın Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Alper Hamurcu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılığın Alper Hamurcu’nun aldığı karar sonucunda gerçekleştiği belirtildi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetimi başantrenör Alper Hamurcu’nun görev süresi boyunca takıma yaptığı katkılara dikkat çekerek, "Teşekkürler Alper Hamurcu. Başantrenörümüz Alper Hamurcu ile yaptığımız değerlendirmelerin ardından karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. 2019/20 sezonundan bu yana, 7 sezon gibi uzun bir süre kulübümüz için gösterdiği emek, çalışma disiplini ve takıma kattığı değerler için kendisine teşekkür ederiz. Alper Hamurcu, hem sporcularımızın gelişiminde hem de kulübümüzün sahadaki duruşunda önemli bir pay sahibi olmuştur. Takımımızın her şartta mücadele eden yapısına katkıları camiamız tarafından unutulmayacaktır. Aydın Büyükşehir Belediyespor olarak, bugüne kadar yaptığı çalışmalar için Alper Hamurcu’ya teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Hamurcu’nun özellikle takımın mücadele yapısının güçlenmesinde önemli rol oynadığı vurgulanırken, kulüp açıklamasında sporcuların gelişimindeki payının unutulmayacağı ifade edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni başantrenörle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.