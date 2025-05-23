Yeni paketin özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmalar için önemli bir destek olacağını kaydeden Memişoğlu, “Küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların gölgesinde, bu paket firmalarımıza moral kaynağı olacak. 17,5 milyar TL’si işletme, 7,5 milyar TL’si ise yatırım harcamaları için ayrılan bu kaynak, üretim çarklarının dönmesine büyük katkı sağlayacak” dedi.

Kefalet oranının yüzde 85 olarak belirlendiği destek kapsamında, işletme harcamalarına 15 milyon TL, yatırım harcamalarına ise 30 milyon TL üst limit getirildiğini ifade eden Memişoğlu, “Bu destek, firmalarımızın geleceği daha net görerek planlama yapmasına ve yatırımlarını sürdürmesine yardımcı olacak” şeklinde konuştu.

Destek paketinin sadece finansal bir kaynak değil, aynı zamanda reel sektöre verilen güçlü bir stratejik mesaj olduğunun altını çizen Memişoğlu, “Enflasyonla mücadele süreci sürerken, üretim ve ihracat gibi temel ekonomik dinamiklerin desteklenmesi oldukça kıymetli. Uygun şartlarda sağlanan bu finansman, kredi maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde işletmelerimize adeta nefes aldıracak” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda teşekkürlerini ileten Memişoğlu, “Bu anlamlı adım için başta Hazine ve Maliye Bakanımız olmak üzere katkı sunan tüm kurumlara ihracat camiamız adına teşekkür ediyorum. Bu kaynak, ülkemizin ekonomik istikrarı, istihdam artışı ve ihracat potansiyelinin gelişimi adına önemli bir fırsattır” dedi.