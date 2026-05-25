Yıldırım Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla bayram süresince tam kadro sahada olacak. Çalışmalar kapsamında en dikkat çeken hazırlık ise kaçan kurbanlıklar için kurulan özel ekip oldu.

İşte Yıldırım Belediyesi'nin bayram mesaisine dair öne çıkan detaylar:

Kaçan Kurbanlıklara Karşı 'Özel Tim'

Her Kurban Bayramı’nda hafızalara kazınan "kaçan kurbanlık" görüntülerinin Yıldırım’da yaşanmaması için belediye erken önlem aldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan professional "boğa yakalama timi", bayram boyunca olası firar vakalarına karşı teyakkuzda bekleyecek.

Kesim ve Satış Alanlarında Yoğun Hijyen Mesaisi

Vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmesi için Temizlik İşleri, Zabıta, Veteriner İşleri ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlükleri koordineli bir çalışma yürütüyor. Kurban satış ve kesim noktalarında temizlik ve ilaçlama işlemleri aralıksız devam ederken, Temizlik İşleri ekipleri bayram boyunca da çöp ve atık yönetimi için 24 saat mesai yapacak.

Camiler Bayram Namazına Hazırlanıyor

Belediye ekipleri, kurban alanlarının yanı sıra ilçedeki ibadethaneleri de unutmadı. Bayram öncesinde ilçe genelindeki camilerde detaylı temizlik ve hijyen çalışması başlatılarak tüm ibadethaneler bayram namazına hazır hale getirildi.

Sosyal Dayanışma Unutulmadı

Yıldırım Belediyesi, bayramın paylaşma ruhunu da ön planda tutuyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında:

İlçedeki ihtiyaç sahibi ailelere bayram öncesi et dağıtımı gerçekleştirildi.

Gluten hassasiyeti (çölyak) olan vatandaşlar da unutulmayarak onlara özel glutensiz baklava ikramında bulunuldu.