İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan DEM Parti heyeti, İmralı’da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile gün içerisinde görüşme gerçekleştirmişti. Heyet, Kurtulmuş ile olan görüşmesinin ardından TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli’nin TBMM’deki makamında gerçekleşen görüşme öncesinde Bahçeli, DEM Partili heyeti kapıda karşılayarak, heyetle tokalaştı. Görüşmede Bahçeli’ye MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan da eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 40 dakika sürerken, görüşmelerin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, pazartesi günü AK Parti, CHP ve TBMM’de temsil edilen diğer partileri ziyaret edeceklerini de açıklamıştı.