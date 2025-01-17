Bayülgen’in Eleştirileri ve Tepkiler

Okan Bayülgen, Saba Tümer’in programında, YouTube’da içerik üreten gazeteciler hakkında, “Bu kişiler büyük medya kuruluşlarında yer alamamış, merdiven altı işlere yönelmiş kişiler. Koskoca adamların abone çıngırağıyla uğraşması çok ayıp,” şeklinde konuşmuş ve bu açıklamalar kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Bayülgen ayrıca, YouTube’daki gazetecilerin “sirk palyaçoları” gibi davranarak kendilerini küçük düşürdüğünü öne sürmüştü.

Özdemir’den Bayülgen’e Ağır Eleştiriler

Cüneyt Özdemir, Bayülgen’in sözlerine yönelik tepkisini YouTube üzerinden dile getirerek, sert açıklamalarda bulundu. Özdemir, Bayülgen’in kibirli bir tavır sergilediğini belirterek şunları söyledi:

“Okan Bayülgen’in bu kibri yeni değil. YouTube’da yayın yapan gazetecilere ‘merdiven altı’ diyor ama önce kendi durumuna bir bakmalı. Yılların medya kurdu, yine polemik çıkarma derdinde. Biz, büyük medya kurumlarını bırakarak ya da oradaki duruşlarımız nedeniyle işimizden ayrılarak YouTube’da yayın yapıyoruz. Okan Bayülgen, YouTube’da gazetecilik yapanların buraya tenezzül ettiği için değil, tercih ettiği için bulunduğunu anlamıyor.”

Özdemir, Bayülgen’in eleştirilerini “şarkıcı polemikleri” olarak nitelendirirken, onun medya kariyerini uzatma çabası içinde olduğunu iddia etti. Özdemir ayrıca, Bayülgen’i “polemik canavarı” ve “medya pavyonunun bakire konsomatrisi” ifadeleriyle eleştirdi.

“Hadsize Had Bildirmek Gerek”

Cüneyt Özdemir, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Al, Okancığım. İstediğin polemiği verdik. Hadsize had bildirmek öksüze kaftan giydirmek gibidir. YouTube’da kelle koltukta yayın yapan gazetecilere laf etmek ne senin boyuna yeter ne de giydiğin elbiseyi doldurmaya. Bu açıklamaları yaparken polemik yaratmayı hedeflediğin aşikâr. Ama bizim kaderimiz de medya pavyonunun bakire konsomatrisinden bunları dinlemekmiş.”

Tartışma Sosyal Medyada Gündem Oldu

Cüneyt Özdemir’in sert yanıtı, sosyal medyada geniş yankı buldu. Kimi kullanıcılar Özdemir’i desteklerken, kimileri de Bayülgen’in eleştirilerine hak verdi. Tartışmanın, ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.