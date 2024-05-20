‘Değerler Gençlik Tohumlar Merkez’de yeşersin’ Projesi kapsamında Cumhuriyetin 100. Yılında 1923 fidan dikilirken, Gençlik Haftası münasebetiyle fidanlar toprakla buluşturuldu ve cansuyu verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erzurum Gençlik Merkezi Kampüsünde organize edilen fidan dikme törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile GSİM Hizmet, İlçe ve Şube Müdürleri, gençlik liderleri, gönüllü gençler ile proje kapsamında pilot okul seçilerin okulların öğrencileri katıldı.



Proje Koordinatörlüğünü Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Bahtiyar Akan’ın yaptığı ‘Değerler Gençlik Tohumlar Merkezde Yeşersin’ projesinin beş aydır başarı ile yürütülüyor. Proje Koordinatörü Bahtiyar Akan, “Projemiz iki ayaktan oluştu. Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. Yılında, 1923 fidanı toprakla buluşturduk. Borsa İstanbul, Maksut Efendi Ortaokulu, Aşık Yaşar Reyhani Ortaokulu ve Şehit Yunus Çelebi Ortaokulu’ndan belirlediğimiz 25’er öğrenciye hem değerler eğitimi verdik. Hem de onlarla birlikte Bakanlığımızın desteklediği proje kapsamında fidan diktik. Protokolün de katılımıyla Gençlik Haftası Münasebetiyle Erzurum Gençlik Merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Kampüsüne fidan dikimi gerçekleştirdik” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, diğer davetlilerle birlikte fidan dikerken, İl Müdürü Çakmur, Gençlik haftasında böylesini anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan bir hayli mutlu olduklarını söyledi. Çakmur, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Kurtuluş Savaşı’nın başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ve Kurtuluş meşalesini ateşlediği 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası’nda fidanları toprakla buluşturmak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Katılan herkese teşekkür ediyor, Proje Koordinatörü Bahtiyar Akan ile pilot okullardan katılan öğrencileri kutluyorum” dedi.