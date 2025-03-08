Esnafa Yönelik Kredi Destekleri Güçleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmasında, Hazine'den yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkâr kredisi limitinin 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildiğini açıkladı. Ayrıca, iş yeri ve ticari araç edinme kredisi limitinin de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Ticari araç kredilerinde ise 0-5 yaş aralığındaki araçların da kredi kapsamına dahil edildiğini ifade etti.

Esnaf ve sanatkârlara yönelik finansman maliyetlerinin düşürülmesi konusunda da adımlar atan hükümet, TEZKOP kefaletiyle Halkbank tarafından sağlanan finansman oranlarını yüzde 29'dan yüzde 25'e indirdi. Böylece, esnafların finansmana erişimde daha uygun koşullara sahip olması sağlandı.

"Esnaf, Türkiye'nin Taşıyıcı Kolonudur"

Konuyu daha geniş bir perspektiften ele alan Erdoğan, esnaflığın Türk toplumundaki önemine dikkat çekerek, "Esnaf bu ülkenin taşıyıcı kolonudur. Sadece ticaret yapan değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren bir unsurdur" dedi. 15 Temmuz darbe girişimi ve mültecilere yönelik yardım süreçlerinde esnafın büyük fedakârlıklar gösterdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı, ülkenin ekonomik bağımsızlık mücadelesinde esnafların oynadığı rolü vurguladı.

Destekler Devam Ediyor

Geçmişte esnaflara yönelik sağlanan desteklerden de bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 yılında başlatılan sıfır maliyetli işletme kredileri kapsamında 248 girişimci esnafa toplam 17,4 milyon lira, 736 genç girişimciye 136,4 milyon lira ve kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbabına toplam 15,7 milyon lira kredi desteği sağlandığını belirtti. 2017 yılında başlatılan yatırım kredileri kapsamında ise 6 bin esnafa 3,6 milyar lira iş yeri edindirme kredisi, 7 bin 710 esnafa ise 4,8 milyar lira taşıt edindirme kredisi sağlandı.

Pandemi ve Deprem Sürecinde Esnafa Destek

Pandemi sürecinde esnaflara verilen desteklere de değinen Erdoğan, "Koronavirüs salgını sırasında, Türkiye ekonomisini ayakta tutmak için 9 milyar lira tutarında hibe desteği sağladık. Kredi taksitlerini erteledik ve borçları yapılandırdık" dedi. Bunun yanı sıra, 6 Şubat depremlerinde zarar gören esnafların da yanında olduklarını belirterek, "42 bin iş yeri zarar gördü. Bu süreçte 27 binden fazla esnafa 6,7 milyar lira faiz indirimli kredi sağladık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılının "Kooperatifler Yılı" olacağını hatırlatarak, esnaf ve sanatkârlara yönelik desteklerin süreceğini müjdeledi.