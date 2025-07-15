Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 15 Temmuz'da geleceğine ve iradesine sahip çıkan tüm vatandaşlarıma şükran duygularımı ifade ediyorum. Dost ve kardeşlerimiz dualarıyla direnişimize destek oldu. O gece millet olmanın şuuruna bir kez daha erdik.

Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu hakikati, 15 Temmuz gecesi bir kez daha hem de çok güçlü bir şekilde anlaşılmıştır.

Bu millet o gece destan yazdı. Taşıdığı güçlü imanla bu millet bin yıldır mazlumlara umut düşmanlara korku veren bir millettir. FETÖ'cülerin ülkemizi sürüklemek istediği kirli bataklık o gece verilen mücadele ile kurutulmuştur. Bu işgal girişimi püskürtüldü.

O gece akı da karası da geçitte belli olmuştur. Kimileri bu kutlu direnişe tiyatro diyor, kontrollü darbe iftirası atıyor, kahvesini yudumluyordu.

Milli iradeye sahip çıkanların isimleri milletimizin kalbine altın harflerle nakşedilmiştir.

Siyasi parti ayırmaksızın milletin istikbal mücadelesine destek olan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Gazilerimizin mücadelesi asla boşa gitmeyecek. Adım adım ilerlediğimiz Terörsüz Türkiye inşallah onların eseri olacak.

Yeni kutup başı Türkiye olacaktır.