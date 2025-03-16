İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve ABD’nin müttefik olarak iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. İki lider, yeni dönemde karşılıklı anlayış ve sonuç odaklı bir yaklaşım çerçevesinde ilişkileri daha ileriye taşıma konusunda mutabakata vardı.

Ukrayna-Rusya Savaşı ve Barış Süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi için ABD’nin attığı adımları desteklediklerini belirterek, Türkiye’nin çatışmaların başından itibaren barışçıl çözüm için çaba gösterdiğini ve bu doğrultuda çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Suriye’de Normalleşme Süreci

Görüşmede Suriye’de istikrarın sağlanması da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de yeni yönetimin işlevselliğinin artırılması ve normalleşme sürecinin hızlandırılması için ABD’nin yaptırımları kaldırmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan, bu adımın Suriyelilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Savunma Sanayii ve CAATSA Yaptırımları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelede ABD’den daha fazla destek beklediğini ifade ederken, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin artırılmasının gerekliliğine işaret etti. Bu kapsamda CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi ve F-16 tedarik sürecinin hızlandırılması konularının ele alınması gerektiğini belirtti.

Görüşmenin verimli geçtiği ifade edilirken, iki liderin yakın zamanda tekrar temas kurması konusunda mutabakata vardıkları bildirildi.