Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Haftası’nın bu yılki temasının “Vakıf ve Aile” olarak belirlendiğini hatırlatarak, bu iki değerin medeniyetimizin temel taşları olduğunu ifade etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 101. kuruluş yılını kutlayan Erdoğan, yurt içi ve yurt dışında restore edilen 101 vakıf eserinin açılışını canlı bağlantılarla gerçekleştirdiklerini söyledi. Aralarında Tokat’taki Gök Medrese, Gaziantep’teki Kurtuluş Camii, Lefkoşa’daki Selimiye Camii ve Arnavutluk’taki İşkodra Camii’nin bulunduğu eserlerin ihyasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Erdoğan, “Mimarisiyle, ruhuyla, zarafetiyle bu yapılar sadece taş yığını değil, ecdadın insanlığa bıraktığı manevi birer mirastır” diyerek vakıf kültürünün Osmanlı’dan bugüne gelen bir iyilik medeniyeti olduğunu vurguladı. “Kuşların göç yollarını bile düşünen, sıcak yaz günlerinde sebillere kar koyan, yetimi, garibi gözeten bir medeniyetin mirasçılarıyız” diyen Erdoğan, Evliya Çelebi’nin Osmanlı’daki vakıf zenginliğini hayranlıkla anlattığı sözlerine de atıfta bulundu.

Konuşmasında dijital mecralardaki olumsuz etkilerle mücadele ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumda yaygınlaşan yanlış algı ve alışkanlıklara karşı aile kurumunun korunmasının önemine değindi. “Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi ve önündeki engellerin kaldırılması şarttır” diyen Erdoğan, vakıfları ve hayırseverleri gençlerin yuva kurmalarına daha fazla destek olmaya davet etti.

Deprem bölgesinde genç çiftlere yuva kurmaları için destek sağlayan Mehir Vakfı’nı “Yılın Vakfı” seçtiklerini açıklayan Erdoğan, vakfın 81 ilde 20 binden fazla çifte düğün ve çeyiz desteği verdiğini, bu hizmetlerini Gazze’ye de taşıyacak olmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Son 23 yılda restore edilen vakıf eserlerinin sayısının 5 bin 927’ye ulaştığını, bu çalışmalar için toplam 12,3 milyar liralık kaynak kullanıldığını paylaşan Erdoğan, “Namazgahlardan kuş evlerine kadar her bir vakıf eserine sahip çıkıyoruz” dedi. Konuşmasının sonunda tüm vakıf gönüllülerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı, “Vakıf kültürümüzü yaşatan tüm kardeşlerimizin Vakıflar Haftası’nı yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programa, siyasi parti liderleri ve devlet protokolünden isimler de katıldı. Açılışı yapılan 101 vakıf eserinin, Türkiye'nin kültürel mirasına katkı sağlaması ve gelecek nesillere aktarılması temenni edildi.