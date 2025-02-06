"Deprem Bölgesini Ayağa Kaldırmanın Gururunu Yaşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, 6 Şubat depremlerinin milletin hafızasında silinmez izler bıraktığını vurgulayarak, “Bugün hem depremlerin acısını kalbimizde hissediyor hem de deprem bölgesini ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi. Deprem bölgesinde toplamda 14 milyon vatandaşın etkilendiğini ve 2,5 milyondan fazla insanın farklı illere göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

"Devlet Nerede? Diyenlere Cevabımız: Devlet Burada"

Depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Erdoğan, 650 bin personelin afet sahasında görev aldığını ve hızla enkaz altına koşan ekiplerin tek yürek olarak çalıştığını ifade etti. “O dönem 'Devlet nerede?' diyerek ucuz siyaset peşinde koşanlara 'Devlet burada' diyerek cevap vermiş olduk.” diyen Erdoğan, deprem turistlerinin bölgeden ayrıldığını, ancak devletin ve halkın dayanışma ruhuyla bölgede kaldığını vurguladı.

"2025 Bütçesinde 584 Milyar Dolar Kaynak Tahsis Edildi"

Deprem bölgesinde yapılan yatırımlara değinerek, şu ana kadar bölgeye 2,6 trilyon lirayı aşkan bir kaynak ayrıldığını belirtti. 2025 bütçesinde ise 584 milyar dolarlık bir kaynak tahsis edildiğini duyurdu. Konut yapımına ilişkin de çalışmaların devam ettiğini belirterek, şu ana kadar 252 bin konut ve iş yerinin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini, toplamda ise 453 bin konut inşa edilerek kimsenin evsiz bırakılmayacağını söyledi. “Evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan kimseyi bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Yargı ve Altyapı Hizmetlerinde Seferberlik

Erdoğan, adalet hizmetlerinin aksamadan sürebilmesi için 10 bin personelin deprem şehirlerinde görevlendirildiğini açıkladı. Ayrıca, deprem bölgesinde toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"Çocuklarımızın Gülüşleri Yeniden Sokağları Dolduracak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, depremin ardından kararlı bir şekilde bölgeyi yeniden inşa ettiklerini ve depremde yıkılan sokakların şimdi yeniden canlandığını belirtti. "Bugün sokaklarımız çocuklarımızın ve gençlerimizin gülüşleriyle çiçekleniyor" diyen Erdoğan, Türkiye'nin her zaman birlikte, dayanışma içinde olacağını vurgulayarak konuşmasını tamamladı.