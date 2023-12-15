Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Aralık ayının sonuna doğru büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirleri, gerek milletvekilleri gerek teşkilat gerekse belediye başkanlarıyla toplantımızı yaptık. Onların da fikrini aldık. Nasip olursa Pazar günü 3 bölgenin de tüm kanaatlerini alacağız. Bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bu arada bazı illerinde adaylarını açıklayabiliriz. Temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz” dedi.



“F-16 ile ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu bakış açısının olduğunu söyledi”

Biden ile F-16 görüşmeleri hakkında konuşan Erdoğan, “Dün akşam Biden ile etraflıca görüşmelerimiz oldu. Görüşmenin ana başlıklarını F-16 ile gelişmeler teşkil etti. F-16 ile ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu bakış açısının olduğunu, bununla ilgili kongreye teklifini yapmaya hazır olduklarını söyledi. Özellikle İsveç’le alakalı parlamentomuzun vereceği kararı önemsediklerini belirttiler. Biz de kendilerine İsveç konusunda parlamentomuzun dürüst yaklaşım içerisinde olduğunu belirttik, yeter ki İsveç terörle ilgili yaklaşımlarını kontrol altına alsın.

Bir diğer adım da, Gazze konusunu etraflıca ele aldık. Özellikle ABD’nin müdahil olmasını söyledik. Tabii bir insanlık suçu, vicdani suç var. ‘Elimiz kolumuz bağlı duramayız, bizler de elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz’ dedik” şeklinde konuştu.



“İsrail artık yalnızlığa doğru gidiyor”

Erdoğan, “İsrail’den iyi niyet beklemek mümkün değil. Ama İsrail’den iyi niyet beklemekten öte şu anda tüm dünyanın İsrail’e nasıl baktığını görmemiz lazım. BM Genel Kurulunda önce 121 ülke İsrail’in karşısında yer aldı ve bizimle hareket etmişti. O zaman 40 ülke çekimser kalmış, 10 ülke Amerika ile beraber İsrail’in yanında yer almıştı. Şimdi devran değişti. Bu 121 ciddi manada artarak bizlerle beraber hareket etti. Bu da gösteriyor ki İsrail artık yalnızlığa doğru gidiyor” dedi.