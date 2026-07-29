Bir aracın toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 20 ila 30'u yuvarlanma direncinden kaynaklanıyor. Bu oranın düşürülmesi özellikle elektrikli araçlarda daha düşük enerji tüketimi ve daha uzun sürüş menzili anlamına geliyor. Elektrikli mobilitenin geleceğine yönelik çalışmalarını sürdüren Continental, Renault Group ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği kapsamında elektrikli araçların enerji verimliliğini artıran yeni bir lastik geliştirdi.

Guyancourt'ta düzenlenen Renault Group "Sürdürülebilirlik Turu" etkinliğinde tanıtılan yeni lastik, Avrupa Birliği lastik etiketinin en üst seviyesi olan A sınıfı için gerekli kriterlere kıyasla yüzde 35'e kadar daha düşük yuvarlanma direnci sunmasıyla dikkat çekiyor. Yapılan çalışmalar sonucunda 500 kilometre menzile sahip bir elektrikli araçta tek şarjla yaklaşık 30 kilometreye kadar ek sürüş mesafesi sağladığı ortaya konulan bu özel lastik, Continental'in elektrikli mobilite alanındaki mühendislik yetkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

EcoContact 7’den İlham Alarak Geliştirildi

Yeni lastik, Continental'in elektrikli araçlar için optimize edilen EcoContact 7 lastiğinin geliştirilmesiyle hayata geçirildi. Renault Group'un ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanan lastikte özel sırt hamuru, optimize edilmiş lastik yapısı ve yenilikçi yanak tasarımı bir araya getirildi. Böylece enerji kayıpları azaltılırken sürüş performansı ve güvenlikten ödün verilmedi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Continental Binek Lastikleri Yuvarlanma Direnci Uzmanı Dr. Christian Strübel, "Renault Group ile birlikte yeni nesil elektrikli araçların verimliliğini artırıyoruz. Geliştirdiğimiz özel lastikler son derece düşük yuvarlanma direnci sayesinde araçların menzilini önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip" dedi.

Her Yıl Yaklaşık 10 Bin Test Lastiğinin Kullanımını Önlüyor

Continental ve Renault Group, geliştirme sürecinde ileri düzey sanal mühendislik ve test teknolojilerinden yararlandı. Continental'in Driver-in-the-Loop simülatörü ile Renault Group'un ROADS sürüş simülatörünün birlikte kullanılması sayesinde gerçek sürüş koşulları dijital ortamda modellenerek lastik performansı henüz geliştirme aşamasındayken optimize edildi.

Bu yaklaşım, geliştirme süreçlerini hızlandırırken fiziksel test ihtiyacını da önemli ölçüde azaltıyor. Continental bugün sanal geliştirme teknolojileri sayesinde her yıl yaklaşık 10 bin test lastiğinin kullanımını önleyerek sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağlıyor.

Continental, otomotiv üreticileriyle geliştirdiği iş birlikleri ve ileri mühendislik çözümleriyle elektrikli mobilitenin daha verimli, daha sürdürülebilir ve daha erişilebilir hale gelmesine katkı sunmaya devam ediyor.

Continental, lider bir lastik üreticisi ve endüstri uzmanıdır. 1871 yılında kurulan şirket, 2025 yılında 19,7 milyar Euro satış rakamına ulaşmıştır ve halihazırda 54 ülke ve pazarda yaklaşık 78.000 kişiye istihdam sağlamaktadır.

Lastik Grubunun çözümleri, mobiliteyi daha güvenli, daha akıllı ve daha sürdürülebilir hale getirmektedir. Premium portföyünde otomobil, kamyon, otobüs, iki tekerlekli araçlar ve özel lastiklerin yanı sıra filolar ve lastik perakendecileri için akıllı çözümler ve hizmetler yer almaktadır. 150 yılı aşkın süredir üstün performans sunan Continental, dünyanın en büyük lastik üreticilerinden biridir. 2025 mali yılında Lastik Grubu, 13,8 milyar Euro satış gerçekleştirmiştir. Continental’in lastik bölümü dünya genelinde yaklaşık 55.000 kişiyi istihdam etmekte olup 19 üretim ve 16 geliştirme tesisine sahiptir.