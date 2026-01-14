Rapora göre, 2025’in son çeyreği kripto piyasaları açısından alışılmışın dışında bir kırılma noktası oldu. Önceki dönemlerde büyük çöküşler genellikle borsa iflasları, büyük hack’ler ya da stablecoin krizleriyle tetiklenirken; bu kez böyle bir büyük kriz yaşanmadan Bitcoin önemli bir teknik seviyenin altına geriledi. Bu durum, piyasadaki değişimin geçici değil, daha derin ve yapısal olabileceğini gösteriyor.

Bireysel Yatırımcı Zayıflıyor, Piyasa Olgunlaşıyor

Raporda en dikkat çekici unsurlardan biri, bireysel yatırımcı davranışlarındaki değişim. CoinTR’ye göre, bireysel yatırımcı ilgisi önceki yıllara kıyasla belirgin biçimde azalıyor. Bu da fiyat hareketlerinin artık duygusal tepkilerden çok, veri ve sermaye akışlarıyla şekillendiğini ortaya koyuyor.

CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, bu durumu şu sözlerle özetliyor:

“Kripto piyasası artık reflekslerle değil, verilerle okunmalı. Yatırımcıların sadece fiyata değil, zincir içi verilere ve sermaye hareketlerine bakması gerekiyor.”

Uzun Vadeli Yatırımcılar İlk Kez Düşüşte Satıyor

Rapora göre, bugüne kadar genellikle yükseliş dönemlerinde satış yapan uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları, bu kez düşüş sırasında satışa yöneldi. Kasım–Aralık 2025 döneminde yaşanan bu satışların, son 5 yılın en yoğun uzun vadeli yatırımcı satışı olduğu belirtiliyor.

Bu durum, piyasaya duyulan güvenin geçici olarak değil, döngü mantığı açısından köklü biçimde değiştiğine işaret ediyor olabilir.

Kurumsal Yatırımcılar Çıkmıyor, Sadece Ayrışıyor

Bireysel yatırımcı ilgisi azalırken, kurumsal yatırımcıların piyasadan tamamen çıkmadığı, aksine daha seçici davrandığı görülüyor.

2025 boyunca ABD’deki Spot Bitcoin ETF’lerine 34 milyar doların üzerinde para girişi oldu. Bu paranın büyük bölümü ise BlackRock’un IBIT ETF’sinde toplandı. IBIT, yıl genelinde değer kaybetmesine rağmen 25 milyar dolarlık net giriş sağlayarak dikkat çekti.

Bu tablo, bireysel yatırımcıların karamsar olmasına rağmen, kurumsal yatırımcıların uzun vadeli Bitcoin inancını koruduğunu gösteriyor.

Ancak Bitcoin’i bilançolarında tutan halka açık şirketlerin alımlarında yavaşlama var. Şirket hisselerindeki baskı nedeniyle yeni Bitcoin alımları için kaynak yaratmak zorlaşıyor. Bu da piyasadaki önemli talep kaynaklarından birinin şimdilik zayıfladığı anlamına geliyor.

590 Milyar Dolarlık Bitcoin Zararda

Raporda paylaşılan zincir içi verilere göre, piyasadaki Bitcoin’lerin yaklaşık 590 milyar dolarlık kısmı hâlâ zarar bölgesinde bulunuyor. Bu da fiyat yükselişlerinde yatırımcıların hızlı şekilde satışa yönelmesine neden oluyor.

CoinTR, teknik analizlere göre:

101 bin dolar seviyesini güçlü direnç

81 bin dolar bandını ise kritik destek olarak tanımlıyor

Bu seviyelerin aşılması ya da kırılması, piyasanın yönü açısından belirleyici olacak.

Sonuç: 2026’ya Giderken Yeni Bir Dönem Başlıyor

CoinTR’nin 2025 Blok Raporu, kripto piyasalarının artık sadece fiyat hareketleri veya haberlerle değil; veri, zincir içi analiz ve kurumsal davranışlar üzerinden okunması gerektiğini vurguluyor.

Bireysel yatırımcıların geri çekildiği, kurumsal oyuncuların ise daha temkinli ama kalıcı olduğu bu yeni dönemde, doğru ve analitik bilgiye erişim her zamankinden daha önemli hale geliyor.