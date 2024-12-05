Konum Paylaşımı Artık Ücretli Olacak

Torba yasada yapılan değişiklikle, internette veya telefon uygulamaları üzerinden konum paylaşan ticari işletmeler ve bu hizmeti sağlayan platformlar, artık belirli bir izin bedeli ödemekle yükümlü olacak. İzin bedelini ödemeyen işletmelere idari para cezası uygulanacak. Bu kapsamda yaklaşık 6 milyon işletme düzenlemeden etkilenebilir.

Dünyada Bir İlk Olacak

Harita üreten veya coğrafi veri toplayan şirketlerin kayıt altına alınması birçok ülkede uygulanırken, lisans bedeli zorunluluğu getiren ilk ülke Türkiye olacak. Bu durum, coğrafi veri kullanımını daha sıkı bir şekilde denetlemeyi hedefliyor.

İzin Alma Şartları

Yeni düzenlemeye göre:

Coğrafi verileri toplamak, üretmek, paylaşmak veya satmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan izin almak zorunda.

İzin süresi, başvuru sahibinin talebine göre 1 ila 5 yıl arasında olacak.

İzin bedeli, işletmenin gelir tablosu, faaliyet alanı ve veri teması gibi faktörlere bağlı olarak hesaplanacak.

Yabancı gerçek ve tüzel kişiler için bu bedel, daha yüksek katsayılarla hesaplanacak.

Cezai Yaptırımlar

İzin almadan faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere ciddi yaptırımlar uygulanacak:

Türk vatandaşı bireyler ve şirketler için bir yıllık en yüksek izin bedeli, yabancılar için ise bunun iki katı tutarında ceza kesilecek.

Para cezası ödenmeden izin alınamayacak. Başvuru süresinin kaçırılması durumunda izin bedeli iki katına çıkacak.

Düzenlemenin Amacı ve Etkisi

Düzenlemenin temel amacı, coğrafi verilerin toplanması ve paylaşılması süreçlerini yasal bir çerçeveye oturtmak, veri güvenliğini sağlamak ve ulusal çıkarları korumak olarak ifade ediliyor. Ancak işletmelere getirilen mali yükümlülükler ve cezai yaptırımlar, sektör temsilcilerinde endişe yaratmış durumda.

Bu düzenlemenin, coğrafi veri temelli teknolojilere yatırım yapan firmaları nasıl etkileyeceği ve sektörel yeniliklerin önünü açıp açmayacağı merak konusu.