Amasya Müftülüğü ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin organize ettiği sünnet programına Amasya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler de destek verdi. Hastaneye getirilen akülü araçlar balonlarla süslendi. Sünnet korkusu yaşarken karşılarında akülü araçları gören çocuklar sevinerek direksiyona geçip ameliyathanenin yolunu tuttu.



20 çocuğun sünnet edildiğini belirten Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, “Sünnet genelinde korkulan bir operasyondur. Ama biz korkarak değil de gülerek sevinçli bir şekilde operasyonun yapılmasını sağladık” diye konuştu.

Müftü Ayvaz, erkekliğe ilk adımlarını atan çocukları hastane başhekimi Dr. Öğrt. Üyesi Volkan Taşova ile birlikte ziyaret ederek hediyeler verdi.