Küresel piyasalarda bu hafta gözler dünyanın önde gelen merkez bankalarının açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi. Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki baskıyı artırması, para politikalarına ilişkin beklentileri yeniden şekillendiriyor.

Haftanın en kritik gündem maddesi çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı olacak. Piyasalarda Fed'in politika faizini bu toplantıda sabit bırakması beklenirken, karar metni ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un vereceği mesajlar yılın kalanına ilişkin faiz beklentileri açısından yakından takip edilecek.

Avrupa'da ise geçen hafta faizleri değiştirmeyen Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ardından gözler perşembe günü kararını açıklayacak İngiltere Merkez Bankası'na çevrildi. BoE'nin de politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

Asya tarafında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ), cuma günü para politikası kararını duyuracak. Enflasyon görünümü ve yenin dolar karşısındaki zayıf seyri nedeniyle bankanın açıklamaları piyasalar açısından önem taşıyor.

Analistler, merkez bankalarının kararlarından çok, karar metinlerinde kullanılacak ifadeler ve başkanların vereceği mesajların küresel piyasalarda yön belirleyici olacağını ifade ediyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisine yönelik değerlendirmeler, yatırımcıların odağında yer alıyor.