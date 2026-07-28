Güneş, rüzgar ve hidroelektrik kaynaklarına dayalı 274,44 MW kurulu gücünde yenilenebilir enerji portföyü ile Türkiye’nin önde gelen enerji şirketleri arasında yer alan Metgün Enerji, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni ile sermaye piyasalarına adım attı.

İnfo Yatırım liderliğinde, 20-21-22 Temmuz tarihlerinde talep toplama sürecini başarıyla tamamlayan şirket, 28 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla METEN koduyla, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Metgün Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selahattin Çimen, Metgün Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Halis Ezer, Metgün Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ergin Yavuz, Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık, İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, İnfo Yatırım CEO’su Ender Şahin, İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, gong töreninde yaptığı konuşmada, “Metgün Enerji, ülkemizin dört bir yanında güneş, rüzgar ve hidroelektrik santralleriyle, farklı yenilenebilir kaynakları aynı çatı altında buluşturmayı başarmış değerli bir şirketimizdir. Böylece, ülkemizin ekonomik büyümesine, net sıfır hedeflerine ve enerji arz güvenliğine önemli katkılar sağlamaktadır. Metgün Enerji halka arzdan elde ettiği gelirle, üretim kapasitesini güçlendirecek, büyüme yolculuğuna yeni ortaklarıyla daha sağlıklı bir şekilde devam edecektir. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Metgün Enerji’ye Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

“Uzun vadeli değer üretmeye devam edeceğiz”

Metgün Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Halis Ezer, gong töreninde yaptığı konuşmada, halka arzın şirketin büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Metgün Enerji'nin büyüme yolculuğunda önemli bir eşiği geride bırakıyor, geleceğe uzanan yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Bizim için büyümek yalnızca kapasitemizi artırmak ya da yeni yatırımları hayata geçirmekten ibaret değil. Gerçek büyüme; ekonomik değer üretirken çevresel ve toplumsal sorumluluğu da aynı kararlılıkla üstlenebilmektir. Şirket kültürümüzün temelinde gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefi yer alıyor. Bu anlayışla kısa vadeli kazanımlar yerine doğayla uyumlu, sürdürülebilir büyümeyi tercih ediyor; yenilenebilir enerji yatırımlarımızla ülkemizin enerji dönüşümüne katkı sağlarken çevresel etkimizi en aza indirmeyi önceliğimiz olarak görüyoruz. Halka arzımızla birlikte 961 bin 387 yeni ortağımız oldu. Bu güçlü ilgi ve güven, bizim için büyük bir gurur olduğu kadar çok daha büyük bir sorumluluk anlamına geliyor. Bundan sonraki süreçte de yatırımcılarımızın güvenine layık olmak ve geleceğin enerji ekosistemini şekillendiren öncü şirketlerden biri olmak için aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Daha temiz, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir enerji geleceğinin inşasında sorumluluk üstlenen bir şirket olarak ülkemize, yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza uzun vadeli değer üretmeye devam edeceğiz."

“Yeni ortaklarımızla büyüme yolculuğumuzu güçlendireceğiz”

Metgün Enerji’nin uzun vadeli büyüme stratejisinde halka arzın önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık, "Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bize güvenerek ortak olan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyor, bu yeni dönemin şirketimiz ve tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana yenilenebilir enerji alanında ülkemize değer katmayı, enerji dönüşümüne katkı sunmayı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefledik. Bugün rüzgâr, güneş ve hidroelektrik santrallerinden oluşan çeşitlendirilmiş portföyümüzle temiz enerji üretiyor, öngörülebilir nakit akışı sağlayan güçlü ve sürdürülebilir bir iş modeliyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Halka arzdan elde edeceğimiz kaynağın büyük bölümünü yeni yenilenebilir enerji yatırımlarına yönlendireceğiz. Başta rüzgâr ve güneş enerjisi olmak üzere hem yurt içinde hem de yurt dışında proje geliştirme ve satın alma fırsatlarını değerlendirerek büyümemizi hızlandırmayı hedefliyoruz. Depolamalı enerji projeleri başta olmak üzere yüksek katma değer sağlayacak yatırımlarla portföyümüzü güçlendirmeyi, mevcut 274 MW'ı aşan kurulu gücümüzü 2030 yılına kadar 1.000 MW seviyesine ulaştırmayı amaçlıyoruz.

Enerji arz güvenliğinin ve yenilenebilir kaynakların stratejik öneminin her geçen gün daha da arttığı bu dönemde Metgün Enerji olarak ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Sermaye piyasalarının getirdiği disiplin ve hesap verebilirlik anlayışıyla yatırımcılarımız için uzun vadeli değer yaratırken, Türkiye'nin enerji dönüşümünde güçlü bir paydaş olmayı sürdüreceğiz" dedi.

“Yaklaşık 1 milyon yatırımcının ilgisi, Metgün Enerji’nin potansiyeline duyulan güvene işaret ediyor”

İnfo Yatırım CEO’su Ender Şahin ise gong töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Yenilenebilir enerji sektöründe çeşitlendirilmiş portföyü ile faaliyetlerinde devam eden Metgün Enerji’nin halka arzına katılan yaklaşık 1 milyon yatırımcının gösterdiği yoğun ilgi, hem Metgün Enerji’nin hikayesine ve potansiyeline hem de sermaye piyasalarımıza duyulan güvene işaret ediyor. İnfo Yatırım olarak son 5 yılda gerçekleştirdiğimiz 30 halka arz ile Şirketlerin gerek finansman erişiminde gerekse de güçlü ve sürdürülebilir büyümelerine sermaye piyasaları kanalıyla katkı sağlamaya kararlılıkla devam ederken, halka arzların sermayenin tabana yayılmasına ve ülkemiz sermaye piyasalarının derinleşmesine sağladığı katkıyı çok önemsiyoruz. Bu başarılı halka arz sürecinde bizlere güvenen Metgün Enerji ailesine, halka arza yoğun ilgi gösteren yatırımcılarımıza, teşekkür ediyoruz. Metgün Enerji halka arzının ülkemiz sermaye piyasaları için hayırlı olmasını diliyoruz.”