SpaceX hisselerinde son haftalarda yaşanan düşüş, şirketin kurucusu Elon Musk'ın kişisel servetini de doğrudan etkiledi. 16 Haziran'da yaklaşık 1,45 trilyon dolarla tarihi zirvesini gören Musk'ın serveti, hisselerdeki değer kaybı sonrası yaklaşık yarı yarıya azaldı.

27 Temmuz'da SpaceX hisselerinin yüzde 4,8 değer kaybederek 109,50 dolara gerilemesiyle Musk'ın servetinden tek günde 20 milyar doların üzerinde silindi. Böylece dünyanın en zengin iş insanının net varlığı, Aralık 2025'ten bu yana ilk kez 700 milyar doların altına düştü.

Hâlâ dünyanın en zengini

Forbes verilerine göre SpaceX'te milyarlarca hisse ve hisse opsiyonuna sahip olan Musk'ın serveti bir ara 695,7 milyar dolara kadar geriledi. Daha sonra hisselerde görülen sınırlı toparlanmayla serveti yeniden yaklaşık 715 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Yaşanan sert düşüşe rağmen Musk, yaklaşık 269 milyar dolarlık serveti bulunan Google kurucu ortağı Larry Page ile 248 milyar dolarlık servete sahip Sergey Brin'in açık ara önünde yer alarak dünyanın en zengin kişisi unvanını koruyor.

Starship başarısı piyasayı ikna edemedi

SpaceX'in Starship roketi son test uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesine rağmen yatırımcıların temkinli duruşu değişmedi. Analistler, şirketin önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceği çok sayıda test ve ticari uçuşta hem önemli ilerlemeler hem de teknik aksaklıkların yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Özellikle Starship programının yüksek yatırım gerektirmesi ve ticari getirilerinin henüz tam olarak netleşmemesi, hisseler üzerinde baskı oluşturan temel unsurlar arasında gösteriliyor.

Analistler 100 dolar seviyesini izliyor

Piyasalarda gözler şimdi SpaceX hisselerinde 100 dolar seviyesine çevrilmiş durumda. Bazı analistler bu seviyenin altına inilmesinin, yatırımcıların şirketin yapay zekâ ve gelecekteki büyüme projelerine çok daha düşük değer biçmeye başladığının göstergesi olabileceğini değerlendiriyor.

Buna karşın uzun vadeli iyimserliğini koruyan uzmanlar ise SpaceX'in uydu interneti, uzay taşımacılığı ve yapay zekâ altyapısı alanlarında önemli büyüme potansiyeli taşıdığını ve şirketin gelecekte yeniden güçlü bir değer artışı yakalayabileceğini savunuyor.

Musk ise geçtiğimiz günlerde X hesabından yaptığı paylaşımda servetindeki gerilemeye esprili bir dille gönderme yaparak kendisini "eski trilyoner" olarak tanımlamıştı. Bugün gelinen noktada ise dünyanın en zengin insanı olmayı sürdürse de, yalnızca altı hafta içinde yaklaşık 750 milyar dolarlık servet kaybıyla finans dünyasının en dikkat çekici değer erimelerinden birini yaşamış durumda.