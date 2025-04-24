ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergileri sonrası Çin ile ticaret görüşmelerinin "aktif" şekilde sürdüğü yönündeki açıklamasına Çin'den tepki geldi. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong yaptığı açıklamada, "Çin'in pozisyonu tutarlıdır. İstişarelere ve diyaloğa açığız, ancak her türlü istişare ve müzakere karşılıklı saygı temelinde ve eşit bir şekilde yürütülmelidir. Çin-ABD ticaret görüşmelerinde ilerleme olduğuna yönelik iddialar, rüzgarı yakalamaya çalışmaktır ve hiçbir gerçek temeli olmamakla birlikte asılsızdır" ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun da gümrük vergileri konusunda ABD ile görüşme olup olmadığına yönelik soruya, "Bunların hepsi yalan haber. Çin ve ABD, gümrük meselesi hakkında bırakın anlaşmaya varmayı, herhangi bir istişare veya müzakereye girmedi" cevabını verdi.



Trump'ın açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’da gümrük vergileriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çin ile aktif olarak görüşüyor musunuz?" sorusuna, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey aktif" şeklinde cevap vermişti.