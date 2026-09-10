Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ile Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun; AK Parti'ye katıldı. Başkanlara parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Belediye başkanlarının AK Parti'ye katılımı dolayısıyla düzenlenen rozet takdiminde, rozetler AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. Rozet takdim programında milletvekilleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da yer aldı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; Felahiye ve Akkışla Belediye Başkanlarının AK Parti ailesine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek; 'Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Felahiye Belediye Başkanımız Şeref Güleser ve Akkışla Belediye Başkanımız Mustafa Dursun'un AK Parti ailemize katılmalarının mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimize ve ilçelerimize hizmet yolunda birlikte yürüyeceğimiz başkanlarımıza AK Parti ailemize hoş geldiniz diyor, katılımlarının hayırlı olmasını diliyorum.

Birlikte daha güçlü, Kayseri için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerde Akkışla'dan CHP Adayı Mustafa Dursun yüzde 46,21 oyla başkanlığa seçilmişti. Dursun'u AK Parti adayı Ayhan Arslan yüzde 44,05 ve İYİ Parti Adayı Osman Türk yüzde 6,19 oyla izlemişti. CHP'den seçimlere katılan Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ise yüzde 52,73 oyla başkanlığa seçilmiş, AK Parti adayı Vural Coşkun yüzde 42,57 ve Yeniden Refah Partisi adayı Aycan Karadavut yüzde 2,13 oyla kendisini takip etmişti.