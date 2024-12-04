Başarır: "Bu bir insanlık suçu"

Başarır, İsrail’in Filistin’deki saldırılarını hatırlatarak, gol sonrası verilen asker selamını, "katliamı meşrulaştırma girişimi" olarak nitelendirdi. UEFA’nın bu olaya kayıtsız kalmasını eleştiren Başarır, “Bizim futbolcularımız için daha önce benzer bir durumda cezai işlem uygulanmıştı. Bu olay, onlardan çok daha ağır bir insanlık suçudur. Çünkü bu hareketle çocukların ölümüne neden olan bir savaşa destek veriliyor” dedi.

CHP’nin UEFA’ya Başvurusu

Başarır, UEFA Disiplin Yönetmeliği’nin 11. ve 14. maddelerine atıfta bulunarak, asker selamının insan hakları ihlali ve nefret söylemi kapsamına girdiğini savundu. CHP, başvurusunda bu eylemin uluslararası spor kurallarını ve etik değerleri ihlal ettiğini belirtti. Ayrıca İsrail takımlarına ve oyuncularına en ağır cezaların verilmesi gerektiğini ifade etti.

Spor Bakanlığı ve Federasyon Eleştirisi

Başarır, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Spor Bakanlığı’nı da olay karşısında sessiz kalmakla eleştirerek, bu tür provokatif eylemlerin uluslararası arenada sporun barış ve kardeşlik ilkelerine zarar verdiğini vurguladı.

Başvurunun ardından UEFA’nın alacağı karar, hem futbol dünyasında hem de uluslararası kamuoyunda dikkatle takip edilecek.